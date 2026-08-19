Ελένη Ράντου: «Γυναίκες, μη μασάτε!» – Η απάντηση στον ηλικιακό ρατσισμό και το μπικίνι στα 62

Την δική της οπτική αναφορικά με το γυναικείο σώμα στην παραλία και την ηλικία έδωσε η γνωστή ηθοποιός Ελένη Ράντου.

Συγκεκριμένα στέκεται ιδιαίτερα στο γεγονός πως το γυναικείο σώμα μεγαλύτερης ηλικίας εξετάζεται εξονυχτικά, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αν δει κανείς μια αυθόρμητη ανάρτηση μιας 62χρονης... στην παραλία με μαγιό, σαν κοινωνικό πείραμα, τα συμπερασματα που βγάζει για τον συντηριτισμό μας, τον ηλικιακό ρατσισμό, (λες και πρέπει μετά τα 50 στη θάλασσα μια γυναίκα να φοράει μπούργκα)».

Επιπλέον αναφέρει πως παρότι έχουμε 2026, το κουτσομπολιό κινείται ακόμα στο χρονικό πλαίσιο της δεκαετίας του 1960, σημειώνοντας σε οξύ ύφος: «Ακόμα και σήμερα μια γυναίκα οφείλει να βάζει μπικίνι στη θάλασσα μόνο για να προσελκύσει τα αντρικά βλέμματα, μόνο για τη διαιώνιση. Να το κάνει για πάρτυ της, γιατί απλα δεν τη νοιάζει, ούτε λόγος!».

Επιπλέον, επιχειρεί να στηρίξει ψυχολογικά τις γυναίκες σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Απανταχού γυναίκες, σε όποια ηλικία, μη μασάτε!».

Η δημοφιλής ηθοποιός είχε αναρτήσει πριν λίγες ημέρες φωτογραφία με μπικίνι, ενώ στη συνέχεια προχώρησε στη συγκεκριμένη ανάρτηση.

Αναλυτικά το post της Ελένης Ράντου:

«Αν δει κανείς μια αυθόρμητη ανάρτηση μιας 62χρονης... στην παραλία με μαγιό, σαν κοινωνικό πείραμα, τα συμπερασματα που βγάζει για τον συντηριτισμό μας, τον ηλικιακό ρατσισμό, (λες και πρέπει μετά τα 50 στη θάλασσα μια γυναίκα να φοράει μπούργκα), για τη επιτρεπτή εικόνα μιας γυναίκας όταν δεν είναι πλέον σε ηλικία να πολλαπλασιαστεί, ειλικρινά μού 'ρχονται γέλια! 2026 έχουμε και το κουτσομπολιό δεν έχει αλλάξει θεματική από το 60!

Ακόμα και σήμερα μια γυναίκα οφείλει να βάζει μπικίνι στη θάλασσα μόνο για να προσελκύσει τα αντρικά βλέμματα, μόνο για τη διαιώνιση. Να το κάνει για πάρτυ της, γιατί απλα δεν τη νοιάζει, ούτε λόγος!

Απανταχού γυναίκες, σε όποια ηλικία, μη μασάτε! Τα ολόσωμα δε στεγνώνουν εύκολα και μένει το νερό στην κοιλιά. Βάλτε ό,τι σας βολεύει. Στα 62 μου ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι. Είναι η ελπίδα που κρατάω μέσα μου ότι ως άνθρωποι εξελισσόμαστε».