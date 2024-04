Γιώργος Αμούτζας: Κάηκε το αυτοκίνητό του την ώρα του J2US - Ίχνη εμπρησμού

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτο στο όχημα του ηθοποιού Γιώργου Αμούτζα, την ώρα που εκείνος συμμετείχε στο live του show «Just the 2 of Us».

Ο φύλακας του στούντιο, ενημέρωσε τους ιθύνοντες για το περιστατικό και κάλεσε την Πυροσβεστική Υπηρεσία για να κατασβέσει τις φλόγες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ΣΚΑΪ και Mega, εκτός από το αυτοκίνητο του ηθοποιού, στις φλόγες τυλίχθηκε και ένα δεύτερο όχημα, ενώ προκλήθηκαν μικροζημιές και σε ένα τρίτο.

Ο κ. Αμούτζας βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή και είδε το ΙΧ του να καίγεται, ενώ έκανε και τηλεφωνήματα την ώρα που περίμενα να γίνει έρευνα, όπως φαίνεται και από τα πλάνα.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες, που κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, αλλά τα δύο από τα τρία αυτοκίνητα είχαν καεί σχεδόν ολοσχερώς.

Κατά τον ΣΚΑΪ, στο σημείο εντοπίστηκαν ίχνη εμπρησμού και θα γίνει έρευνα για να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς.