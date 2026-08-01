Η Άννα Βίσση σε υπερπολυτελές γιοτ: Η επική αντίδραση όταν την «τσάκωσαν» θαυμάστριες

Η Άννα Βίσση γεμίζει μπαταρίες για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ τον Σεπτέμβριο, κάνοντας διακοπές στην Ιταλική Ριβιέρα με το yacht των κουμπάρων της, Γιάννη και Δήμητρας Κούστα.
Καθώς το σκάφος ήταν αραγμένο ανοιχτά του κοσμοπολίτικου Αμάλφι, μια παρέα από Κύπριες τουρίστριες που έκανε βαρκάδα την εντόπισε να ρεμβάζει στην κουπαστή. Μόλις την αναγνώρισαν, άρχισαν να φωνάζουν το όνομά της με ενθουσιασμό για να της τραβήξουν την προσοχή.
Η «Απόλυτη» δεν τους χάλασε το χατίρι! Εξίσου ενθουσιασμένη και με ένα τεράστιο χαμόγελο, άρχισε να τις χαιρετάει από το κατάστρωμα. Τα κορίτσια ανέβασαν το απρόοπτο τετ-α-τετ στο TikTok, με την τραγουδίστρια να το κάνει κατευθείαν repost στο δικό της Instagram!
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