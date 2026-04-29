Μία αστεία στιγμή κατέγραψαν οι κάμερες στην παρουσίαση του καινούργιου άλμπουμ του Stavento, όταν στη σκηνή ανέβηκε η σύζυγός του, Ήβη Αδάμου.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του δίσκου, στον οποίο υπάρχουν συνεργασίες τόσο με την ίδια την Ήβη Αδάμου όσο και άλλες καλλιτέχνιδες, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή για μία απονομή.

Πλησίασε τον σύζυγό της και τον φίλησε σταυρωτά στα μάγουλα, κάτι που εκείνος δεν μπόρεσε να μην σχολιάσει.

«Καλά ρε, τώρα φιλιόμαστε στο μάγουλο» είπε, γελώντας, ενώ η Ήβη Αδάμου τον είχε πάρει αγκαλιά και γελούσε, επίσης, δίπλα του.