Η Ρέμπελ Γουίλσον αποκάλυψε ότι έκανε σεξ για πρώτη φορά στα 35 της και με ποιον ηθοποιό

Η Ρέμπελ Γουίλσον, στο βιβλίο με τα απομνημονεύματά της, με τίτλο «Rebel Rising», μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλική τη ζωή, αποκαλύπτοντας ότι έκανε σεξ για πρώτη φορά σε ηλικία 35 ετών.

Η ηθοποιός αποκάλυψε τώρα τον ηθοποιό με τον οποίο είχε για πρώτη φορά σεξουαλική επαφή, λέγοντας μάλιστα ότι εκείνος δεν ήξερε ότι ήταν η πρώτη της φορά, σύμφωνα με το People.com.

«Micks, ξέρω ότι αυτό μπορεί να είναι είδηση για σένα αν το διαβάζεις αυτό, αλλά ναι, έχασα την παρθενιά μου από σένα» αποκάλυψε η 44χρονη ηθοποιός στα απομνημονεύματά της, αναφερόμενη στον «Mickey» - ή αλλιώς Mickey Gooch Jr. με τον οποίο είχε πυροδοτήσει φήμες για ειδύλλιο το 2015.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι οι δυο τους έβγαιναν για έξι μήνες και τους σύστησε η συμπρωταγωνίστριά της στο Pitch Perfect, Hana Mae Lee. «Δεν ήθελα να ζήσω τη ζωή μου χωρίς να βιώσω το σεξ. Να βιώσω την αγάπη. Το εξέπεμψα στο σύμπαν ότι ήμουν επιτέλους έτοιμη. Θα ένιωθα τον φόβο και θα το έκανα» έγραψε η Γουίλσον στο βιβλίο της.

Από αριστερά: Jason Mantzoukas, Mickey Gooch Jr., Alison Brie, Rebel Wilson, Leslie Mann και Nicholas Braun | (Evan Agostini/Invision/AP)

Η κωμικός θυμήθηκε ότι «δοκίμασε έναν δονητή» και είδε «μερικές ταινίες πορνό» για να προετοιμαστεί για τη στιγμή και έγραψε ότι συνέβη σε μια διαμονή σε ξενοδοχείο, ενώ γύριζε το How to Be Single.