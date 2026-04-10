Ιωάννα Τούνη: «Έγινε κάτι και μου έφτιαξε όλη τη μέρα - Έμεινα άναυδη» - Το στόρι που ανέβασε

Ένα νέο στόρι ανέβασε στους λογαριασμούς της στα social media η Ιωάννα Τούνη, καθώς θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της μια στιγμή που όπως λέει τη συγκίνησε.

«Έχει γίνει κάτι και μου έχει φτιάξει όλη τη μέρα, όλη τη διάθεση. Εκεί που ήμουν στο ιατρείο και έκανα εγώ τα δικά μου εκεί κυτταρίτιδες και λοιπά, έρχεται ο γιατρός μου μέσα και μου λέει “Ιωάννα έχουν έρθει στη ρεσεψιόν δύο παιδιά και θέλουν να σε δουν, σε πειράζει;” και λέω “όχι εννοείται βγαίνω έξω”. Και είναι δύο παιδιά 15 ετών ένα αγόρι και ένα κορίτσι και μου έχουν φέρει λουλούδι και λαμπάδα. Και έχω μείνει άναυδη πραγματικά έχω πάθει σοκ.

Ήταν ευγενέστατα τα παιδιά, ήταν γλυκύτατα, αν βλέπετε αυτά τα story σας αγαπώ μου φτιάξατε τη διάθεση. Απλά δώσαμε αγκαλίτσα, βγάλαμε φωτογραφίες και μου λένε “μείνε δυνατή, σε παρακολουθούμε”. Αυτό, καταχάρηκα, δες που μερικές φορές αν πεις μία καλή κουβέντα σε κάποιον κάνεις κάτι μπορεί να αλλάξει όλη τη διάθεσή του. Πολύ όμορφο» είπε η Ιωάννα Τούνη.