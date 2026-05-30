«Καταστράφηκα οικονομικά»: Όταν διάσημοι Έλληνες ηθοποιοί βρέθηκαν στο μηδέν

Αρκετοί γνωστοί Έλληνες ηθοποιοί έχουν μιλήσει δημόσια για περιόδους στις οποίες βρέθηκαν οικονομικά στο μηδέν ή ακόμα και στο μείον ακολουθώντας ένα όνειρό τους, ή κάνοντας μια λάθος επιχειρηματική κίνηση.

Κάποιοι δοκίμασαν να ασχοληθούν επαγγελματικά με χώρους εκτός του καλλιτεχνικού και αποδείχτηκαν κακοί επιχειρηματίες, άλλοι ανέλαβαν το κόστος θεατρικών παραγωγών με υψηλό ρίσκο και φορτώθηκαν με υψηλά χρέη.

Οι ιστορίες τους δείχνουν ότι πίσω από η δημόσια εικόνα, η επιτυχία, η προβολή δεν συνεπάγεται και οικονομική ασφάλεια.

Γιώργος Παρτσαλάκης

Ο Γιώργος Παρτσαλάκης έχει ζήσει τις χρυσές εποχές των υψηλών αμοιβών. Ο ηθοποιός έχει παραδεχτεί ότι αμείφθηκε με πολλά χρήματα για τις σειρές «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή», «Θα σε δω στο πλοίο», «Μου το κρατάς μανιάτικο» και «Έρωτας με επιδότηση ΟΓΑ». Ωστόσο, το μεράκι του να πραγματοποιήσει ένα όνειρό του στο κομμάτι της εστίασης, φέρνοντας γεύσεις της Κρήτης στην Αθήνα το πλήρωσε.

«Δεν ήμουν επιχειρηματίας. Άνοιξα το εστιατόριο στο τέλος του 2007 και κράτησε μέχρι το 2013, όταν και ισοπεδώθηκε. Έχασα ότι είχα και δεν είχα», έχει πει σε συνέντευξή του κάνοντας λόγο για ένα εκατομμύριο ευρώ που χάθηκε μέσα σε μια νύχτα όταν έκλεισε το μαγαζί.

«Χάθηκαν όλα, καταστράφηκα οικονομικά. Έκανα ένα τεράστιο μαγαζί, 180 καθίσματα, το οποίο το “έντυσα” με ό,τι μπορείς να φανταστείς, με πανάκριβα υλικά κ.λπ. Ήθελα να κάνω όχι μια ταβέρνα κρητική, ένα εστιατόριο γιατί η Κρήτη έχει ένα σπουδαίο φαγητό και που μπορείς σε ένα πολιτισμένο χώρο να φας ένα σπουδαίο φαγητό. Αυτό ήθελα να κάνω. Χάθηκαν τα λεφτά και βρέθηκα στο μηδέν». Ωστόσο, συγκέντρωσε ξανά τις δυνάμεις του και συνέχισε.





Κάτια Δανδουλάκη

Για την Κάτια Δανδουλάκη το θέατρο είναι το σπίτι της και μέσα στα χρόνια έχει αναφερθεί πολλές φορές στις χασούρες που μπορεί να έχουν οι παραγωγές, τις οποίες ισοφάριζε με αρκετές τηλεοπτικές δουλειές και διαφημιστικά.

«Έχω χάσει όλα μου τα λεφτά. Βέβαια κέρδισα όλα μου τα όνειρα. Το θέατρο έφερε ευτυχία στη ζωή μου, όμως ήταν μία θάλασσα οικονομικών ανασφαλειών. Το λιγότερο που μπορεί να χάσει μια θεατρική επιχείρηση αν δεν πάει καλά και δεν είναι γεμάτο το θέατρο είναι από τριακόσιες χιλιάδες ευρώ έως οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ.

Αυτά σήμερα δεν τα βγάζεις ούτε σε εκατό χρόνια. Πριν χρόνια όμως, για να τα βγάλω έπρεπε να δουλεύω είκοσι ώρες το εικοσιτετράωρο κάνοντας και τηλεόραση και θέατρο και τα πάντα», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Down Town Κύπρου.

«Είχα απόλυτη ψυχραιμία στον τρόπο που αντιμετώπιζα της δυσκολίες… Στο θέατρο όταν χάνεις, χάνεις πολλά χρήματα. Αυτό ήταν το μοναδικό που φοβόμουν πάντα. Βρήκα τρόπους να ανταπεξέλθω. Δανείστηκα από τους φτωχούς μου φίλους για να κάνω τις δικές μου δουλειές.

Προσπάθησα να βρω οποιαδήποτε άλλη διέξοδο για να ανταπεξέλθω. Έκανα διαφημιστικά, δάνεισα τη φωνή μου. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Και πραγματικά κατάφερα σιγά – σιγά να ξεχρεώνω. Με πολύ κόπο… Αξίζει χίλιες φορές», εξομολογήθηκε ακόμα η Κάτια Δανδουλάκη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Θάλεια Ματίκα - Τάσος Ιορδανίδης

Το ζευγάρι έχει αναφερθεί πολλές φορές σε αυτό το κομβικό σημείο στη ζωή τους όπου «τα έχασαν όλα» επενδύοντας στο θέατρο και βρέθηκαν με ένα μεγάλο χρέος στις πλάτες τους.

Όπως είχε εξηγήσει η Θάλεια Ματίκα ρόλο σε αυτό έπαιξε και το γεγονός ότι στη συνέχεια τα θέατρα έκλεισαν λόγω της πανδημίας, ωστόσο αυτή η δοκιμασία τους έκανε να αναθεωρήσουν τα πράγματα και να παίρνουν αποφάσεις με διαφορετικό γνώμονα.

«Πάθαμε μια μεγάλη καταστροφή με τον Τάσο, γιατί εδώ και πολλά χρόνια κάνουμε θεατρικές παραγωγές. Όταν βρεθήκαμε σε μια δύσκολη κατάσταση και οικονομικά και με δυο παιδιά, τότε αναθεωρήσαμε πολλά πράγματα. Από τότε τα πράγματα πήγαν πρίμα. Κάναμε άλλου είδους επιλογές, πιστέψαμε σε εμάς. Εκεί ήταν ένα τεράστιο καμπανάκι και δοκιμαστήκαμε.

Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε και χρεωμένοι και ήρθε και ο κορονοϊός, τα παιδιά μας ήταν μικρά. Εκεί δοκιμάστηκαν πολλά πράγματα και αναγκαστήκαμε να πατήσουμε στα πόδια μας. Στη δική μας δοκιμασία είπαμε είμαστε ένα σε αυτό» έχει δηλώσει η Θάλεια Ματίκα.

Ιεροκλής Μιχαηλίδης

Όχι μία, αλλά τρεις φορές έχει καταστραφεί οικονομικά κατά δήλωσή του ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης κάνοντας επιχειρηματικές κινήσεις που έστειλαν τον λογαριασμό του στο «μείον». Ο ηθοποιός μιλώντας στο παρελθόν «Στη φωλιά των ΚουΚου» είχε εξηγήσει πως το πιο δυνατό στραπάτσο ήρθε με την οικονομική κρίση.

«Έχω καταστραφεί οικονομικά τρεις φορές στη ζωή μου και η τελευταία ήταν η χειρότερη γιατί μπήκαμε και στην κρίση. Έκανα ένα μαγαζί αλλά ήταν όλα καταστροφικά τελείως και γελάω γιατί πρέπει να το αποδεχτώ. Το μηδέν στον λογαριασμό είναι μια χαρά, το να είσαι μείον 100 χιλιάδες που θα μπορούσε να είσαι συν 100. Τα περισσότερα χρήματα που χρώσταγα ήταν 250.000 ευρώ.», είχε πει.

Τάσος Χαλκιάς

Ο Τάσος Χαλκιάς έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι «τα έδωσε όλα για την τέχνη», καθώς ό,τι χρήματα έβγαλε από την υποκριτική τα έριξε πίσω σε δουλειές που ήθελε να έχουν τη δική του σφραγίδα.

«Ξεκινώντας από τους "Άθλιους", που έκανα το 1995 και ήταν το πρώτο βαρύ οικονομικό πλήγμα –μπήκαμε πάρα πολύ μέσα με αυτή τη δουλειά, εξαιρετική παράσταση, στολίδι– μέχρι το "Ενυδρείο" που έκανα στο Θέατρο "Σταθμός" και άλλες δικές μου πρωτοβουλίες στις οποίες είχα βάλει χρήματα. Από παντού χάθηκαν χρήματα. Δεν ήμαστε ικανοί εμείς για να γίνουμε επιχειρηματίες. Το αποκορύφωμα ανθρώπου που τα κατάφερε ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη», είχε δηλώσει στο περιοδικό Λοιπόν παλιότερα, ενώ είχε αναφερθεί και στη θεατρική σχολή που είχε ανοίξει λέγοντας πως «Εγώ είμαι αποτυχημένος επιχειρηματίας. Έχασα λεφτά».

Σωτήρης Καλυβάτσης

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης μέσα από μια λάθος κίνηση που σίγουρα εκφράζει αρκετούς Έλληνες που δοκίμασαν το ίδιο εκείνη την εποχή της ανόδου του χρηματιστηρίου, είχε παραδεχτεί ότι έχασε τα χρήματά του καθώς δεν είναι «επιχειρηματικό πνεύμα».

«Την περίοδο του χρηματιστηρίου, αποφάσισα κι εγώ να επενδύσω και απευθύνθηκα σε έναν φίλο μου, ο οποίος ήταν οικονομολόγος. Δεν έβγαζα πολλά, ένα απλό σεβαστό ποσό τον μήνα. Σταθερά όμως. Ξέρεις, γλυκαίνεσαι με όλο αυτό και λες "γιατί δεν βάζω περισσότερα ή και όλα;". Ο φίλος μου δεν ήθελε να ρισκάρω, με συμβούλευε να μην το κάνω. Εγώ το έκανα και σε δύο μέρες τα έχασα όλα. Όπως βλέπουμε, λοιπόν, δεν είμαι επιχειρηματικό πνεύμα. Έπαθα και έμαθα», είχε δηλώσει.

Μέμος Μπεγνής

Για επιχειρηματική κίνησή του που δεν εξελίχθηκε όπως το περίμενε και τώρα το πληρώνει έχει αναφερθεί και ο ηθοποιός Μέμος Μπεγνής. «Δεν έφτασα στο σημείο να κάνω άλλο επάγγελμα. Ακόμα και στην κρίση δεν έμεινα εκτός δουλειάς. Επένδυσα τα χρήματα μου σε ένα ταχυφαγείο και καταστράφηκα.

Ακόμα δεν έχω ξεμπλέξει και είναι πολλά. Δεν ήξερα να διαχειριστώ κάτι τέτοιο. Εντάξει θα ξεμπερδέψω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.