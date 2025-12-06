Από την Μπιορκ στον Μπίμπερ: 10 διάσημοι που έγιναν στόχοι δολοφονίας και πώς γλίτωσαν

Η λάμψη της δημοσιότητας αρκετά συχνά συνοδεύεται από σκοτεινές απειλές. Διάσημοι καλλιτέχνες και προσωπικότητες, έχουν έρθει ανά τα χρόνια αντιμέτωποι με σοβαρά περιστατικά απειλητικά για τη ζωή τους, από stalkers που εισβάλλουν στον χώρο τους απειλώντας τους, μέχρι και σχέδια εξόντωσης τους στα οποία έχει παρέμβει το FBI.

Στο Reader συγκεντρώσαμε 10 περιπτώσεις που διάσημοι έγιναν στόχοι και γλίτωσαν κάποιοι από τύχη και κάποιοι λόγω των μέτρων ασφαλείας που πήραν.

Μπιορκ

Ένας τρελός θαυμαστής της Ισλανδής τραγουδίστριας Μπιορκ σχεδίαζε να τη δολοφονήσει προτού αυτοκτονήσει. Ο Ρικάρντο Λόπεζ απέκτησε εμμονή με την Ισλανδή τραγουδίστρια, σε τέτοιο βαθμό που προσπάθησε να ενορχηστρώσει ένα διαταραγμένο τέλος τύπου Ρωμαίου και Ιουλιέτας και για τους δύο, πιστεύοντας ότι θα τη συναντούσε στη μετά θάνατον ζωή.

Το 1996, ο Ουρουγουανός άρχισε να γυρίζει βιντεοκασέτες του εαυτού του στο διαμέρισμά του, οι οποίες έδειχναν πως τον κατακλύζει ο έρωτάς του για την Μπιορκ - την οποία δεν είχε γνωρίσει ποτέ.

Όταν άκουσε ότι είχε αρχίσει να βγαίνει με τον Άγγλο DJ Goldie, έγινε έξαλλος.

Στο ημερολόγιό του 803 σελίδων έγραφε: «Σπατάλησα οκτώ μήνες και εκείνη έχει έναν γαμ@μενο γκόμενο».

Στο ημερολόγιό του εξηγούσε πώς οι φαντασιώσεις του δεν ήταν σεξουαλικές, γράφοντας: «Δεν μπορούσα να κάνω σεξ με την Μπιορκ επειδή την αγαπώ», αλλά ότι ήθελε να «τιμωρήσει» την ποπ σταρ για τη σχέση της.

Άρχισε έπειτα να σχεδιάζει την «εκδίκησή» του και τα κατέγραψε όλα στην κάμερα.

Σε βίντεο ακούγεται να λέει: «Θα πρέπει απλώς να τη σκοτώσω. Θα στείλω ένα δέμα. Θα την στείλω στην κόλαση».

Και αυτό προσπάθησε να κάνει, πέρασε εβδομάδες κατασκευάζοντας μια παγιδευμένη επιστολή η οποία όταν άνοιγε θα έριξε θειικό οξύ στο πρόσωπο και το σώμα της της Μπιορκ.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 1996, ο Λόπεζ έστειλε το δέμα στο σπίτι της στο Λονδίνο της Αγγλίας και ηχογράφησε αυτό που θα ήταν το τελευταίο του βίντεο πριν δώσει τέλος στη ζωή του.

Ονόμασε την τελευταία του κασέτα «Τελευταία μέρα - Ρικάρντο Λόπεζ» και τον έδειχνε να ετοιμάζεται να στείλει το δέμα στο ταχυδρομείο, ενώ ο ίδιος λέει ειλικρινά στην κάμερα ότι είναι «πολύ, πολύ νευρικός».

Αφού έστειλε το δέμα, ξύρισε το κεφάλι και τα φρύδια του και έβαψε το πρόσωπό του πράσινο και κόκκινο, έχοντας προηγουμένως πει στην κάμερα ότι προτιμούσε να αυτοκτονήσει παρά να συλληφθεί.

Αυτό συνέβη επειδή ανησυχούσε ότι το πακέτο θα μπορούσε να προκαλέσει υποψίες.

Με το τραγούδι της Μπιορκ «I Remember You» να παίζει στο παρασκήνιο, περίμενε μέχρι να τελειώσει προτού αυτοκτονήσει τραγικά, με τις λέξεις «The best of me. Sep 12» κρεμασμένες στον τοίχο πίσω του.

Τέσσερις μέρες αργότερα, οι γείτονές του παραπονέθηκαν για μυρωδιά, καθώς αίμα έσταζε από το πάτωμα του διαμερίσματός του στο ταβάνι τους.

Αφού ειδοποίησαν την αστυνομία, εισέβαλαν βίαια στο διαμέρισμά του, όπου ανακάλυψαν έντεκα κασέτες δίωρες.

Ευτυχώς, έπαιξαν πρώτα την τελευταία κασέτα και ανακάλυψαν ότι είχε στείλει μια επιστολή-βόμβα στην κατοικία της Μπιορκ

Με τη σειρά τους, κατάφεραν να την εντοπίσουν και να απενεργοποιήσουν με ασφάλεια τη βόμβα προτού προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά.

Μαντόνα

Η ησυχία της Μαντόνα διαταράχτηκε πολλές φορές από τον επίμονο stalker της Ρόμπερτ Ντιούι Χόσκινς. Το 1996 εκείνος πήδηξε τον φράχτη του σπιτιού της στους Hollywood Hills. Ο Χόσκινς είχε δηλώσει ότι «είτε παντρευτεί την τραγουδίστρια, είτε θα της κόψει τον λαιμό».

Ένας από τους σωματοφύλακές της τον πυροβόλησε και η αστυνομία τον συνέλαβε. Η Μαντόνα δεν ήταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή, αλλά αργότερα κατέθεσε εναντίον του.

Το 2012, ο Dewey απέδρασε από ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Λος Άντζελες – όπου τον είχαν στείλει τα δικαστήρια μετά από μια άσχετη καταδίκη του 2011 – αλλά οι αρχές τον εντόπισαν γρήγορα και τον έπιασαν ξανά.

Μπομπ Μάρλεϊ

Το 1976, παρακρατικοί προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον Μπομπ Μάρλεϊ λόγω των πολιτικών του φρονημάτων και της επιρροής που ασκούσε στον λαό της χώρας.

Μια ομάδα επτά ένοπλων αντρών επιτέθηκε στον Μάρλεϊ και τους Wailers την ώρα που έκαναν πρόβα, τη νύχτα της 3ης Δεκεμβρίου 1976.

Ο Μπομπ Μάρλεϊ και η γυναίκα του, δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Ο μάνατζερ της μπάντας, Ντον Τέιλορ, υποβλήθηκε όμως σε σειρά εγχειρήσεων μετά τις 5 σφαίρες που δέχθηκε.

Τα κίνητρα και οι δράστες της επίθεσης δεν έγιναν ποτέ γνωστά. Δύο μέρες μετά την απόπειρα, οι Wailers έπαιξαν κανονικά στο Κίνγκστον στο οποίο σημειώθηκαν πολλαπλές πορείες διαμαρτυρίας κατά της παρακρατικής βίας.

Άντι Γουόρχολ

Πιθανώς η πιο διάσημη απόπειρα δολοφονίας διασημότητας ήταν ο πυροβολισμός του Άντι Γουόρχολ στις 3 Ιουνίου 1968 από τη συγγραφέα Βάλερι Σολάνας. Ο Άντι Γουόρχολ μπήκε στο λόμπι του φημισμένου εργαστηρίου του The Factory, δέχτηκε τρεις πυροβολισμούς από την Βαλερι Σολάνας, καλλιτέχνη που βρισκόταν στον κύκλο των γνωριμιών του και μάλιστα είχε εμφανιστεί στην ταινία του “I, A man”.

Εκτός από τον Γουόρχολ, τραυματίστηκε ελαφριά και ο κριτικός τέχνης Μάριο Αμάγια. Σε αντίθεση όμως με τον Αμάγια, ο Γουόρχολ υπέφερε από τα τραύματά του σε πνεύμονα, σπλήνα, στομάχι, συκώτι και οισοφάγο για τα οποία χρειάστηκε χειρουργείο 5 ωρών για να σωθεί. Μάλιστα, μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν αναγκασμένος να φορά κορσέ και η φωνή του δεν έβγαινε δυνατή.

Η Σολάνας παραδόθηκε μόνη της στις αρχές και δήλωσε ότι στράφηκε κατά του Γουόρχολ «γιατί έλεγχε όλη τη ζωή της». Υποψιαζόταν ακόμα ότι είχε κλέψει χειρόγραφό της. Διαγνώστηκε σχιζοφρενής και καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με παράλληλη νοσοκομειακή φροντίδα.

Μικ Τζάγκερ

Ντοκιμαντέρ του BBC Radio 4 που βασιζόταν σε μαρτυρία πρώην πράκτορα του FBI είχε αποκαλύψει ότι εναντίον του τραγουδιστή των Rolling Stones Μικ Τζάγκερ υπήρχε σχέδιο δολοφονίας από μέλη της οργάνωσης Hells Angels.

Το 1969 η οργάνωση προσπάθησε να προσεγγίσει το σπίτι του Μ.Τζάγκερ στο Λογνκ Αϊλαντ της Νέας Υόρκης από τη θάλασσα, αλλά μια καταιγίδα παρά λίγο να βουλιάξει το σκάφος στο οποίο επέβαιναν.

Ο Μικ Τζάγκερ είχε γίνει στόχος της ομάδας μοτοσικλετιστών μετά από τραγικό συμβάν σε συναυλία του συγκροτήματος στο Αλταμοντ της Καλιφόρνια. Ένας νεαρός θεατής είχε τραυματιστεί θανάσιμα με μαχαίρι κατά τη διάρκεια της συναυλίας, την ευθύνη για την ασφαλή διεξαγωγή της οποίας είχαν αναλάβει οι Hells Angels.

Μετά το συμβάν ο τραγουδιστής των Rolling Stones είχε απολύσει την ασφάλεια, μέλη των Hells Angels, προκαλώντας την οργή της οργάνωσης που, σύμφωνα με τον πρώην πράκτορα του FBI Μαρκ Γιανγκ, σχεδίασε τη δολοφονία ως αντίποινα.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής δήλωσε ότι το FBI έμαθε για το σχέδιο δολοφονίας αργότερα και το θεώρησε «σοβαρή επιχείρηση».

Τζάστιν Μπίμπερ

Το 2012 ένας διαταραγμένος κατάδικος, ο Ντάνα Μάρτιν, ο οποίος εκτίει ποινή 978 ετών στην φυλακή για βιασμό και φόνο, είχε εμμονή με τον Τζάστιν Μπίμπερ, τον οποίο είχε κάνει ακόμα και τατουάζ στο πόδι του.

Ο άνθρωπος αυτός φέρεται ότι γνώρισε τον Μαρκ Στάκεσε φυλακή του Νέου Μεξικό και τον προσέλαβε να σκοτώσει 4 άτομα, ένα εκ των οποίων είναι ο Τζάστιν Μπίμπερ.

Ο τρόπος δολοφονίας, που ζητήθηκε, δείχνει πόσο διαταραγμένος ήταν ο κατάδικος. Το σχέδιο προέβλεπε την απαγωγή του Μπίμπερ, τον πνιγμό του με γραβάτα και τον ευνουχισμό του.

Ευτυχώς, το σχέδιο δεν προχώρησε, καθώς οι δύο υποψήφιοι δολοφόνοι συνελήφθησαν, ενώ επιχειρούσαν να πλησιάσουν σε χώρο που έδινε συναυλία ο Μπίμπερ.

Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι ο ίδιος ο Ντάνα Μάρτιν, που τους προσέλαβε, για κάποιον μυστήριο λόγο, μίλησε στις αρχές και τους έδωσε.

Ράσελ Κρόου

Κάπου στο 2001 ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Ράσελ Κρόου δεν είχε ακούσει ποτέ για την Αλ Κάιντα ή τον ηγέτη της. Αλλά ο Οσάμα μπιν Λάντεν , όπως φαίνεται, γνώριζε τα πάντα για τον Ράσελ Κρόου.

Σε ένα από τα πιο απίθανα τρομοκρατικά σχέδια, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι ήταν στόχος απαγωγής για το δίκτυο και μάλιστα ότι το FBI ανησυχούσε τόσο πολύ για την ασφάλειά του που του παρείχε προστασία για τέσσερα χρόνια.

Το FBI του είπε ότι οι τρομοκράτες είχαν καταστρώσει ένα «σχέδιο πολιτιστικής αποσταθεροποίησης» που περιελάμβανε τη σύλληψη γνωστών ηθοποιών.

Σε συνέντευξή του στο αυστραλιανού GQ, ο Κρόου παραδέχεται ότι τον προσέγγισαν για πρώτη φορά σχετικά με το σχέδιο αυτό το διάστημα πριν από τα Όσκαρ του 2001.

«Αυτή ήταν η πρώτη συζήτηση στη ζωή μου που άκουσα τη φράση Αλ Κάιντα. Και είχε να κάνει με κάποια ηχογράφηση που κατέγραψε μια Γαλλίδα αστυνομικός, νομίζω, είτε στη Λιβύη είτε στο Αλγέρι. Αφορούσε - και εδώ είναι μια ακόμη μικρή πινελιά ειρωνείας - το σβήσιμο Αμερικανών που είναι είδωλα από τον χάρτη, ως ένα είδος σχεδίου πολιτιστικής αποσταθεροποίησης».

Όταν διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης η είδηση για σχέδιο απαγωγής, το FBI, προκαλώντας εντύπωση, επέμεινε ότι η απειλή ήταν γνήσια, αλλά η υπηρεσία αρνήθηκε να πει ποιος την έκανε, πότε έγινε ή γιατί ο Κρόου ήταν ο στόχος.

Κατά τους πρώτους μήνες του 2001, ο Κρόου εμφανίστηκε σε μια σειρά από πρεμιέρες ταινιών και τελετές απονομής βραβείων πλαισιωμένος από μυστικούς πράκτορες του FBI, εκτός από τη δική του ασφάλεια.

Χίλαρι Νταφ

Το 2006 ένας Ρώσος έφηβος που φέρεται να ήθελε να δολοφονήσει τη Χίλαρι Νταφ. Ο 18χρονος Μαξίμ Μιασκόφσκι συνελήφθη τότε από τις Αρχές ως ύποπτος για παρενόχληση και απειλές κατά της αστυνομίας.

Το TMZ μετέδιδε ότι ο Μιασκόφσκι συνελήφθη σε ένα ξενοδοχείο αφού είπε σε έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ ότι σχεδίαζε να σκοτώσει την 19χρονη Νταφ σε μια εκδήλωση στην οποία επρόκειτο να παραστεί.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια είχε ζητήσει την έκδοση περιοριστικών μέτρων. Σύμφωνα με τα νομικά έγγραφα που κατέθεσε η Νταφ, ο Μιασκόφσκι ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες «με μοναδικό σκοπό να γνωρίσει και να συνδεθεί ρομαντικά με την κα Νταφ», ανέφερε το TMZ.

Τζορτζ Χάρισον

Ο Τζόρτζ Χάρισον των Beatles επέζησε από τύχη στις 30 Δεκεμβρίου του 1999 από την εισβολή στο σπίτι του.

Ο Μάικλ Άμπραμ, ένας 33χρονος γέννημα θρέμμα του Λίβερπουλ, ξέφυγε από την ασφάλεια σκαρφαλώνοντας τον φράχτη του κτήματος του Χάρισον στο Φράιαρ Παρκ, κοντά στο Χένλι-ον-Τάμες, στο Οξφορντσάιρ, και εισήλθε στην έπαυλη περίπου στις 3:30 π.μ. πετώντας ένα άγαλμα μέσα από ένα παράθυρο, το οποίο ξύπνησε την οικογένεια του Χάρισον.

Ο Χάρισον αντιμετώπισε τον Άμπραμ, ο οποίος ούρλιαζε κρατώντας ένα μαχαίρι στο χέρι του. Ο 56χρονος πρώην σταρ των Beatles έτρεξε προς τον Άμπραμ για να προσπαθήσει να τον ακινητοποιήσει και να τον αφοπλίσει. Η προσπάθεια ήταν ανεπιτυχής και ο Τζορτζ μαχαιρώθηκε επανειλημμένα στο στήθος.

Η σύζυγος του Χάρισον, Ολίβια, χτύπησε τον Άμπραμ με μια λάμπα, με αποτέλεσμα να ρίξει το μαχαίρι. Στη συνέχεια, ο Άμπραμ επιτέθηκε στην Ολίβια προσπαθώντας να την στραγγαλίσει με το καλώδιο της λάμπας, αλλά εκείνη κατάφερε να ξεφύγει.

Η αστυνομία έφτασε μετά από 15 λεπτά και συνέλαβε τον Άμπραμ. Η μητέρα της Ολίβια έμενε με τους Χάρισον εκείνη την ώρα, αλλά δεν τραυματίστηκε. Οι διασώστες σταμάτησαν την αιμορραγία του Χάρισον και τον μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες για διάτρηση στον πνεύμονα. Σύμφωνα με τον ιατρικό διευθυντή του νοσοκομείου, μερικά από τα τραύματα ήταν πολύ κοντά σε μεγάλες αρτηρίες, κάτι που θα ήταν θανατηφόρο αν είχαν χτυπηθεί.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν επρόκειτο για μια απλή διάρρηξη που πήγε στραβά, αλλά για μια σχεδιασμένη επίθεση εναντίον του Χάρισον. Ο εισαγγελέας είπε ότι ο Άμπραμ «πίστευε ότι οι Beatles ήταν μάγισσες που πετούσαν πάνω σε σκουπόξυλα. Στη συνέχεια, ο Τζορτζ Χάρισον τον είχε καταλάβει και ότι είχε σταλεί σε μια αποστολή από τον Θεό για να τον σκοτώσει. Έβλεπε τον Τζορτζ ως μάγο και διάβολο».

Η επίθεση παραλληλίστηκε με τη δολοφονία του Τζον Λένον από τον Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν στις 8 Δεκεμβρίου 1980. Ο Άμπραμ κρίθηκε αθώος λόγω παραφροσύνης και φυλακίστηκε σε ψυχιατρική κλινική, όπου παρέμεινε μέχρι τα μέσα του 2002.

Τζος Στόουν

Το 2011 δύο άνδρες από το St Stephen's Close στο Longsight, ξεκίνησαν από το Μάντσεστερ τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Ιουνίου.

Το Fiat Punto τους ήταν φορτωμένο με όπλα, όπως ένα σπαθί σαμουράι, σφυριά και μαχαίρια.

Όταν έφτασαν στο Ανατολικό Ντέβον, οδήγησαν τριγύρω για αρκετές ώρες προσπαθώντας να βρουν το σπίτι της Τζος Στόουν, σταματώντας για να ρωτήσουν έναν ταχυδρόμο οδηγίες όταν χάθηκαν.

Η τραγουδίστρια η οποία μεγάλωσε στην περιοχή, βρισκόταν στο σπίτι εκείνη την ώρα.

Τελικά, καταγγέλθηκαν στην αστυνομία από κατοίκους.

Όταν οι αστυνομικοί εξέτασαν το αυτοκίνητο και το βρήκαν γεμάτο με όπλα, συνελήφθησαν και αργότερα απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Στο αυτοκίνητο βρέθηκαν όπλα, συμπεριλαμβανομένου ενός σπαθιού Σαμουράι.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελία δήλωσε ότι σημειώματα που έγραφε έδειξαν ότι ο κατηγορούμενος ήθελε να αποκεφαλίσει την Τζος Στόουν και να πετάξει το σώμα της στο ποτάμι λόγω των δεσμών της με τη βασιλική οικογένεια.

Σημειώνεται ότι η Στόουν ήταν καλεσμένη στον γάμο του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κάθριν Μίντλετον.