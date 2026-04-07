Κλαυδία: Ο πρώην σύντροφός της, OGE ξεκαθαρίζει για τη δικαστική υπόθεση - «Δεν έχω καμία σχέση με το ζήτημα»

Σε δικαστική διαμάχη με πρώην σύντροφό της φέρεται να βρίσκεται η Κλαυδία σύμφωνα με δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι εκείνος είχε προσωπικές της φωτογραφίες που η τραγουδίστρια του είχε ζητήσει να σβήσει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα υπήρξε ένα ραντεβού μαζί του όπου η τραγουδίστρια πήγε με τον νυν σύντροφό της και δύο εκδοχές για το πώς εξελίχθηκε. Ο πρώην σύντροφος της τραγουδίστριας φέρεται να κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της που απορρίφθηκαν και εκείνη να εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει έγκληση και αγωγή εις βάρος του μουσικού.

Κάποιοι συνέδεσαν το όνομα του πρώην συντρόφου της OGE με την υπόθεση με τον ίδιο να διαψεύδει κατηγορηματικά και να ζητά να μη συνδέεται μελλοντικά το όνομά του με αυτό.

Αναλυτικά η ανάρτηση του OGE:

«Επειδή τις τελευταίες ώρες γίνεται αναφορά στο όνομά μου σε ορισμένα sites, σε σχέση με δικαστικά ζητήματα που αφορούν την Κλαυδία, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τα εξής:

Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και δεν με αφορά με κανέναν τρόπο. Παρακαλώ να μην γίνεται οποιαδήποτε χρήση του ονόματός μου σε συνδυασμό με το εν λόγω θέμα, προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και λανθασμένες εντυπώσεις.

Πρόκειται για ένα θέμα που πράγματι υφίσταται, ωστόσο δεν αφορά εμένα σε καμία απολύτως περίπτωση, αλλά σχετίζεται με άλλο πρόσωπο από το παρελθόν της.

Αυτή τη στιγμή, είμαστε όλοι στο πλευρό της Κλαυδίας. Πρόκειται για μία προσωπική της υπόθεση η οποία έχει πάρει ήδη τον δρόμο της».

Ανάρτηση OGE | Instagram/ ogethereal



«Απειλητικά μηνύματα και οχλήσεις» από την πλευρά της Κλαυδίας καταγγέλλει η δικηγόρος που εκπροσωπεί τον πρώην σύντροφο

Σε δήλωση της στην «Espresso», η δικηγόρος Σάλλυ Καλκίνη, που εκπροσωπεί τον πρώην σύντροφο της Κλαυδίας Παπαδοπούλου, τονίζει με έμφαση ότι «η παρούσα κατάσταση έχει πλέον υπερβεί κάθε όριο νομιμότητας». Οπως εξήγησε, ο εντολέας της έχει ήδη καταφύγει στη Δικαιοσύνη, προχωρώντας σε μηνυτήρια αναφορά κατά της γνωστής τραγουδίστριας και του νυν συντρόφου της, ενώ παράλληλα έχει υποβάλει δύο αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων με στόχο την άμεση προστασία του. Η κυρία Καλκίνη υπογράμμισε ότι, παρά το γεγονός ότι η πρώτη αίτηση απορρίφθηκε λόγω μη διακρίβωσης «άμεσου κινδύνου», η ομολογία της τραγουδίστριας περί παράνομης εισόδου και παραμονής στην οικία του πρώην συντρόφου της για διάστημα πέντε ωρών συνιστά σαφή παραβίαση της οικογενειακής ειρήνης και της ιδιωτικότητας.

«Η πλευρά του εντολέα μας καταγγέλλει ότι σε βάρος του τελέστηκαν οι αξιόποινες πράξεις της παράνομης βίας και της παράνομης κατακράτησης, καθόσον φέρεται ότι τελούσε υπό καθεστώς περιορισμού εντός της ίδιας του της οικίας, στερούμενος την ελευθερία κίνησής του» αποκαλύπτει η δικηγόρος του. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ενέργειες των αντιδίκων συνοδεύτηκαν από επανειλημμένες απειλές, καθώς και από σοβαρή προσβολή της σωματικής ακεραιότητας και της προσωπικότητας του εντολέα της, ενώ η παραβατική συμπεριφορά δεν περιορίστηκε εκεί, αφού «ακολούθησε μια σειρά από απειλητικά μηνύματα και οχλήσεις, οι οποίες κατέστησαν επιβεβλημένη την κατάθεση δεύτερης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων».

Για το επίμαχο υλικό, η κυρία Καλκίνη ξεκαθάρισε ότι «αυτό έχει διαγραφεί ολοσχερώς».