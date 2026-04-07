Μαρία Κωνσταντάρου: «Είμαι παρ' ολίγον βιασθείσα, με έριξε κάτω στο πάτωμα και πάλεψα»

Μια ανατριχιαστική εξομολόγηση έκανε η Μαρία Κωνσταντάρου, ανοίγοντας το κεφάλαιο της σεξουαλικής κακοποίησης και περιγράφοντας με λεπτομέρειες τον εφιάλτη που έζησε στο παρελθόν από συνάδελφό της.

Με αφορμή τη συζήτηση για το κίνημα #MeToo, η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη (7/4) και αποκάλυψε τις τρομακτικές στιγμές που βίωσε, όταν χρειάστηκε να παλέψει σώμα με σώμα για να γλιτώσει από τα χέρια του επίδοξου βιαστή της.

Η Μαρία Κωνσταντάρου δεν μάσησε τα λόγια της, φέρνοντας στο φως το τραύμα της:

«Εγώ είμαι παρ' ολίγον βιασθείσα. Πολύ άγαρμπη κατάσταση. Μέχρι που με έριξε κάτω στο πάτωμα και πάλεψα».

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του εφιάλτη που έζησε, αξίζει να υπενθυμίσουμε την αναλυτική περιγραφή που είχε κάνει η ίδια η ηθοποιός στην ίδια εκπομπή πριν από έναν χρόνο. Τότε, είχε περιγράψει καρέ-καρέ την παγίδα που της έστησαν κατά τη διάρκεια μιας θεατρικής περιοδείας, πώς ο δράστης εισέβαλε στο δωμάτιό της και πώς τελικά κατάφερε να σωθεί χρησιμοποιώντας... ένα παπούτσι!

«Σε μια περίπτωση που ήμασταν τουρνέ, ανοίγει την πόρτα την οποία έχω κλειδώσει εγώ, χρησιμοποιεί την φωνή μιας ηθοποιού και καθώς εγώ λούζομαι στο νιπτήρα, με τις σαπουνάδες στα μαλλιά, κάνω έτσι και ανοίγω με το κλειδί. Νόμιζα ότι είναι αυτή. Kαι αυτή όμως μου έκανε βρωμιά. Με το που ανοίγω την πόρτα μπαίνει αυτός μέσα. Ήταν η εποχή που φορούσαμε τα baby doll. Με ρίχνει κάτω στο πάτωμα και προσπαθούσε να με βιάσει. Καθώς εγώ ήμουν ανάσκελα κάτω, έψαξα να πιάσω κάτι και έπιασα ένα παπούτσι με μεγάλο τακούνι. Του το κοπάνησα στο κεφάλι και έπαιζε μετά στην παράσταση με ένα καρούμπαλο».