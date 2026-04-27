Μαρίλια Μητρούση: «Η σύντροφος του πατέρα μου τον βοήθησε μετά το ατύχημά του - Εγώ τον είχα λίγο εγκαταλελειμμένο»

Η Μαρίλια Μητρούση μίλησε στην κάμερα της εκπομπής "Καλύτερα δε Γίνεται", για τη σειρά Να Μ'αγαπάς που πρωταγωνιστεί, τα αρνητικά σχόλια που δέχεται στα social media εξηγώντας για ποιον λόγο δεν τα αφήνει ασχολίαστα.

Ακόμα παραδέχτηκε πως όταν ο πατέρας της, Βασίλης Μητρούσης, είχε σοβαρό ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του, τον είχε λίγο εγκαταλελειμμένο, εξηγώντας τον λόγο για αυτό.

«Νιώθω κάθε μέρα την ευγνωμοσύνη αυτού που κάνω. Κάνω και ψυχοθεραπεία. Ενδεχομένως έρχεσαι αντιμέτωπος και με κομμάτια σου που δεν είσαι καθόλου έτοιμος να αλλάξεις…

Νομίζω ότι όλοι έχουμε θέματα με τους γονείς μας. Πρέπει να βρούμε τον δικό μας τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Είναι λίγο δύσκολο να τους καταλάβω ως ανθρώπους. Κανένας δεν γεννιέται για να είναι γονιός ούτε είναι δικαιολογία το "α, ο μπαμπάς μου έκανε αυτό, γι' αυτό είμαι εγώ έτσι". Δούλεψέ το», δήλωσε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

«Η σύντροφος του πατέρα μου είναι εκείνη που τον βοήθησε μετά το ατύχημά του πιο πολύ από εμένα, αλλά αυτό είναι πολύ όμορφο. Εγώ τον είχα λίγο εγκαταλελειμμένο γιατί δυστυχώς ήμουν στην Κύπρο», ανέφερε στη συνέχεια η Μαρίλια Μητρούση.

Όσον αφορά το Να Μ'αγαπάς που φέτος αγαπήθηκε από το κοινό σημειώνοντας υψηλή τηλεθέαση, η Μαρίλια Μητρούση είπε πως «στα σχόλια έχουν πάθει μια κατάθλιψη ότι θα γυρίσουμε από το καλοκαίρι και δεν θα υπάρχει του χρόνου το Να Μ' αγαπάς».

Τέλος, η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε ποιο αρνητικό σχόλιο την πειράζει λίγο, ενώ εξήγησε και για ποιον λόγο απαντάει σε όσους την κράζουνσ τα social media.

«Υπάρχει κι η άλλη πλευρά των πάρα πολύ αρνητικών σχολίων. Το "ατάλαντη" είναι το πιο light. Με λένε και ψωνάρα. Αυτό είναι ένα σχόλιο που λίγο με πειράζει λίγο.

Προσπαθώ να τους βάζω στη θέση τους κυρίως γιατί ένα παιδί που θα του κάνεις bullying κάτω από το προφίλ του και θα πάει και θα κλαίει δύο ώρες στο δωμάτιό του επειδή του μίλησες άσχημα… Είναι υπέροχο να βλέπει ότι μιλάμε κι ότι δεν αφήνουμε να περάσει αυτό και να πάμε να κλάψουμε. Μπλόκαρέ τον», είπε η Μαρίλια Μητρούση.