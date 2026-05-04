Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Παραδέχθηκε την ενοχή της για επικίνδυνη οδήγηση - Αντιμέτωπη με ένα χρόνο επιτήρησης

Ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση δήλωσε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, για το περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από μερικούς μήνες, όπου οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών (DUI). Έτσι, αποφεύγει τη φυλάκιση, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν χρόνο επιτήρησης (probation).

Σύμφωνα με το CBS News, η Σπίαρς δεν έδωσε το «παρών» στο δικαστήριο της κομητείας Βεντούρα τη Δευτέρα και ο δικηγόρος της, Μάικλ Α. Γκόλντσταϊν, εμφανίστηκε εκ μέρους της για να υποβάλει την απάντησή της στις κατηγορίες.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η Σπίαρς συμφώνησε σε μια ομολογία που ονομάζεται «wet reckless», στην οποία ο κατηγορούμενος μπορεί να δηλώσει ένοχος και αντί για φυλάκιση να τεθεί σε επιτήρηση.

Η ομολογία αυτή έρχεται εβδομάδες μετά την πρώτη σύλληψη της Σπίαρς για το περιστατικό τον Μάρτιο. Την περασμένη εβδομάδα, σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για το πλημμέλημα της οδήγησης υπό τη συνδυασμένη επήρεια αλκοόλ και τουλάχιστον μίας ουσίας. Τον Απρίλιο, η Σπίαρς εισήχθη σε κέντρο απεξάρτησης.

«Η Μπρίτνεϊ θα κάνει τα σωστά βήματα και θα συμμορφωθεί με τον νόμο. Ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για μια καθυστερημένη αλλαγή που πρέπει να συμβεί στη ζωή της», δήλωσε εκπρόσωπος της τραγουδίστριας μετά τη σύλληψή της τον Μάρτιο.

«Ελπίζουμε ότι μπορεί να λάβει τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζεται κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Οι γιοι της θα περάσουν χρόνο μαζί της. Τα αγαπημένα της πρόσωπα θα καταρτίσουν ένα απαραίτητο σχέδιο για να τη βοηθήσουν να πετύχει την ευημερία της», πρόσθεσε.