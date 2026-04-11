Ντάνιελ Γκρεγκ - Ρέιτσελ Βάις: Στην περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα

Ο Ντάνιελ Γκρεγκ μαζί με τη σύζυγό του Ρέιτσελ Βάις και την κόρη του βρέθηκαν στην περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. Ο χολιγουντιανός σταρ ήταν ανάμεσα στους πιστούς στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου.

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» οι ηθοποιοί παρακολούθησαν τη θρησκευτική τελετή με απόλυτη διακριτικότητα.

«Αν τον έβλεπες πρόσωπο με πρόσωπο, τότε καταλάβαινες ότι είναι όντως ο Τζέιμς Μποντ», μετέδωσε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ.

Ο Τζέιμς Μποντ της μεγάλης οθόνης παρέμεινε μέχρι το τέλος της περιφοράς, ενώ σε κάποια στιγμή καταγράφηκε να τραβά και βίντεο από την τελετή, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό πασχαλινό έθιμο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντάνιελ Γκρεγκ βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες στην Αθήνα για τα γυρίσματα νέας ταινίας δράσης, στην οποία συμμετέχει και ο Κίλιαν Μέρφι. Τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κέρκυρα.

