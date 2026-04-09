Στην Αθήνα ο Κίλιαν Μέρφι - Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Λίγες εβδομάδες μετά την άφιξη του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα και τις περιπλανήσεις του στον νομό Αττικής για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του με τίτλο «The Riders», τη σκυτάλη παίρνει ο Κίλιαν Μέρφι.

Ο ηθοποιός βρίσκεται εδώ και μερικά εικοσιτετράωρα στην Αθήνα και ο λόγος δεν σχετίζεται με αναψυχή, αλλά με δουλειά, καθώς θα πρωταγωνιστήσει σε μια καινούργια ταινία που φέρει την υπογραφή του Ντάμιεν Σαζέλ.

