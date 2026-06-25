Ο Παϊτέρης κάλεσε τη Λατινοπούλου για καφέ: «Αν ζητήσει συγγνώμη, θα την ψηφίσουν 700.000 Ρομά»

Ο Βασίλης Παϊτέρης αναζωπύρωσε την κόντρα με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, πετώντας ξανά σπίθες προς την ακραία εθνικίστρια πολιτικό, την οποία είχε περιπαίξει ζωντανά σε εκπομπή, λέγοντάς της ότι κατάγεται από την κοινότητα των Ρομά.

Ο λαϊκός τραγουδιστής είχε έρθει σε λεκτική αντιπαράθεση με την πολιτευόμενη της Φωνής Λογικής, όταν εκείνη, σε πάνελ εκπομπής, άρχισε να χρησιμοποιεί με ρατσιστικό τρόπο τη λέξη «γύφτος».

Σε απάντηση, ο κ. Παϊτέρης χτύπησε μία «ευαίσθητη χορδή» στην κ. Λατινοπούλου, λέγοντάς της αστεϊζόμενος πως η ίδια έχει «γύφτικη ομορφιά».

Παϊτέρης: «Με μία συγγνώμη, θα τη βάλουμε στη Βουλή»

Με νέες ειρωνικές δηλώσεις του, ο Βασίλης Παϊτέρης ανέφερε:

«Εγώ αν με πεις γύφτο αλλιώς δεν θα πως τίποτα. Όταν το λες όμως με μίσος...Να ξέρετε, εμείς αυτό το "όταν πήρε η μαμά σου χαλί" το λέμε και μεταξύ μας.

Για δευτερόλεπτα, η Λατινοπούλου αισθάνθηκε ότι είναι γύφτισσα και αυτό την ενόχλησε. Εμείς που μας λέει τόσα χρόνια ¨γύφτοι, παράνομοι και άλλα", εμείς τι να πούμε; Ας μου κάνει μήνυση.

Θα της κάνει μήνυση όλος ο λαός, εγώ δεν θέλω, θέλω να σταματήσουμε εδώ, να μην το προχωρήσουμε. Έμαθα ότι θέλει να της ζητήσω συγγνώμη. Δεν θα της ζητήσω, αν αυτή δεν ζητήσει συγγνώμη όχι από εμένα, από όλο τον ελληνικό λαό, γιατί είμαστε Έλληνες.

Να μιλά σωστά, να πάει σε έναν καταυλισμό να δει πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Φοβάται; Και μόνη να πάει δεν την πειράζει κανένας, λένε αυτή είναι δικιά μας.

Την ψηφίσαμε. Να με πάρει ένα τηλέφωνο να βγούμε για καφέ, και θα τα βρούμε όλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ αν έρθει και ζητήσει συγγνώμη, δεν έχουμε πρόβλημα, θα τη βάλουμε στη Βουλή. 700.000 είμαστε, θα τη βάλουμε όλοι μαζί».