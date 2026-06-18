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Πένθος για τον Σωκράτη Αλαφούζο: Πέθανε η μητέρα του - Η συγκινητική ανάρτηση

Η ανάρτηση του ηθοποιού Σωκράτη Αλαφούζου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον θάνατο της μητέρας του.

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Σωκράτης Αλαφούζος
Η ανάρτηση του Σωκράτη Αλαφούζου για την μητέρα του | Socrates Alafouzos - Instagram
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Σε βαρύ πένθος έχει πέσει ο ηθοποιός Σωκράτης Αλαφούζος, καθώς, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε, έχασε την μητέρα του. 

Το βράδυ της Τετάρτης (17.6) έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Η μανούλα μου έφυγε τη μέρα που γύρισα… Θα την αποχαιρετήσουμε αύριο Πέμπτη στις 3:15 στον Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο Χαλάνδρι». Στην ανάρτηση πιθανότατα, αναφέρεται για το γεγονός ότι γύρισε πρόσφατα από την Αμερική, όπου και διέμενα για τουλάχιστον δέκα χρόνια. 

Μάλιστα, η ανάρτησή του συνοδεύτηκε και από μια πρόσφατη φωτογραφία με εκείνον και την μητέρα του. 

 

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