Πένθος για τον Σωκράτη Αλαφούζο: Πέθανε η μητέρα του - Η συγκινητική ανάρτηση

Σε βαρύ πένθος έχει πέσει ο ηθοποιός Σωκράτης Αλαφούζος, καθώς, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε, έχασε την μητέρα του.

Το βράδυ της Τετάρτης (17.6) έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Η μανούλα μου έφυγε τη μέρα που γύρισα… Θα την αποχαιρετήσουμε αύριο Πέμπτη στις 3:15 στον Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο Χαλάνδρι». Στην ανάρτηση πιθανότατα, αναφέρεται για το γεγονός ότι γύρισε πρόσφατα από την Αμερική, όπου και διέμενα για τουλάχιστον δέκα χρόνια.

Μάλιστα, η ανάρτησή του συνοδεύτηκε και από μια πρόσφατη φωτογραφία με εκείνον και την μητέρα του.