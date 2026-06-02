Σωκράτης Αλαφούζος: Ο απολογισμός για τα 10 χρόνια στην Αμερική - «Έφυγα από μια χρεοκοπημένη χώρα»

Τα 10 χρόνια που συμπληρώνει στην Αμερική στάθηκαν αφορμή για έναν σύντομο απολογισμό από τον ηθοποιό Σωκράτη Αλαφούζο που κλήθηκε να πάρει μια δύσκολη απόφαση έχοντας ήδη διαγράψει μια μακρά πορεία στην Ελλάδα.

«Φέτος κλείνω δέκα χρόνια στην Αμερική. Δεν ήταν ένα εύκολο ταξίδι για εμένα, μία εύκολη απόφαση. Έφυγα από μία χώρα χρεοκοπημένη, που το να έχεις αξιοπρέπεια, ειδικά μετά από μία καριέρα πάνω από 25-30 χρόνια, ήταν δύσκολο.

Αποφάσισα να βγω λίγο ξανά στο άγνωστο, να δοκιμαστώ. Φυσικά, το ταξίδι δεν ήταν από την αρχή ιδανικό ή εύκολο, όμως αυτά τα 10 χρόνια έχω καταφέρει πράγματα που δεν φανταζόμουν. Μεταξύ άλλων, αναγορεύτηκα presidential fellow στο Ελληνικό θέατρο στο “Chapman University”.

Τα τελευταία τρία χρόνια συνέχισα μετά ως Λέκτορας και τα τελευταία τρία χρόνια διδάσκω στο “Dodge College of Film and Media Arts” που είναι το Νο4 κινηματογραφικό σχολείο της Αμερικής.

Συμμετείχα σε δύο αμερικάνικες σειρές, σκηνοθέτησα δύο θεατρικές παραστάσεις, έκανα ένα ντοκιμαντέρ σχετικά πρόσφατα», είπε ο Σωκράτης Αλαφούζος.

Παράλληλα τόνισε ότι το πιο σημαντικό για εκείνον ήταν ότι άνοιξε τον δρόμο για την κόρη του, Μαρίλια που απέκτησαν με τη Βάσω Γουλιελμάκη. «Θα αποφοιτήσει από το “University of California San Diego” και μάλιστα είμαι πολύ περήφανος που έγινε δεκτή και για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκεί», είπε.

Τέλος, ο ηθοποιός έστειλε το μήνυμά του αναφέροντας: «Το μοιράζομαι αυτό γιατί το να βγεις στο άγνωστο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλές φορές απαραίτητο. Όταν βγεις στο άγνωστο, δοκιμάζεις εμπειρίες, ανακαλύπτεις δυνάμεις και ταλέντα που ίσως δεν ήξερες ότι είχες και καταφέρνεις πράγματα που πιθανώς ξεπερνούν κάποιους στόχους.

Αυτά τα ολίγα, βγείτε στο άγνωστο, δοκιμάστε, τολμήστε. Σας φιλώ».