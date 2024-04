Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Το «καρφί» για τον Ηλία Ψινάκη - «Πώς λέγεται αυτή η συμπεριφορά;»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκανε τη δική της ανάρτηση καρφί για τον Ηλία Ψινάκη, μετά από όσα ειπώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (27/4) στο J2US από τον Ηλία Ψινάκη για τη Μαίρη Συνατσάκη και το περιστατικό με την Κατερίνα Λιόλιου.

Η ηθοποιός, μετά το «άδειασμα» της Κατερίνας Λιόλιου προς τον μάνατζερ, έκανε μία ανάρτηση, στην οποία αναφέρει «Να θεωρείς ότι ο άνθρωπος στον οποίο θα χρεώσεις μια ιστορία με ψευδή γεγονότα, δεν θα αντιδράσει. Πώς λέγεται αυτή η συμπεριφορά;».

Ανάρτηση της Πηνελόπης Αναστασοπούλου | (Instagram @penelopeanastasopoulou)

Να θυμίσουμε ότι ο Ηλίας Ψινάκης είχε αναφέρει ότι το περιστατικό με την Κατερίνα Λιόλιου για το οποίο τον είχε κατακρίνει η Μαίρη Συνατσάκη έγινε σε συνεννόηση με την τραγουδίστρια. Ωστόσο, η Κατερίνα Λιόλιου με δική της ανάρτηση τον διέψευσε.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Λιόλιου

«Με έκπληξη πληροφορήθηκα ότι στα πλαίσια της εκπομπής Just The 2 Of Us επανήλθε ένα θέμα που με αφορά και το οποίο νόμιζα ότι είχε λήξει.

Σας θυμίζω λοιπόν ότι πριν από δύο χρόνια ο κύριος Ψινάκης φέρθηκε απρεπώς εναντίον του προσώπου και της αξιοπρέπειάς μου με πράξεις στις οποίες δεν έδωσα συνέχεια αποδεχόμενη τις μετέπειτα εκκλήσεις και την συγγνώμη του.

Το insta story της Κατερίνας Λιόλιου για τον Ηλία Ψινάκη | @katerinalioliouofficial - Instagram

Πρόσφατα, δυστυχώς, αυτή τη φορά χωρίς να είμαι παρούσα, επαναλαμβάνει την ίδια συμπεριφορά προσβάλλοντάς με και πάλι ισχυριζόμενος ψευδώς, όπως πολλά πρόσωπα είναι σε θέση να γνωρίζουν, ότι δήθεν η προηγούμενη χυδαία εναντίον μου συμπεριφορά του ήταν προϊόν προηγούμενης συνεννόησής μας.

Λυπάμαι πολύ για τη συμπεριφορά του, για την οποία επιφυλάσσομαι και δηλώνω τον θαυμασμό, την εκτίμηση και την συμπαράστασή μου σε κάθε κοινωνικό κίνημα που είναι ενάντια στην κακοποίηση και παρενόχληση».