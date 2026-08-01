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Σαν βγαλμένη από ταινία: Οι καλοκαιρινές φωτογραφίες της Τζένης Καζάκου που «έριξαν» το Instagram

Η Τζένη Καζάκου μοιράστηκε εντυπωσιακές καλοκαιρινές φωτογραφίες στο Instagram, αποδεικνύοντας πως η ομορφιά είναι κληρονομική.

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Tζένη Καζάκου | Instagram / @tzenikazakou
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Διανύοντας τις πιο ανέμελες ημέρες του καλοκαιριού, η Τζένη Καζάκου χάρισε στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από τις διακοπές της, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η νεαρή και ταλαντούχα ηθοποιός, που φέρει το όνομα αλλά και την αδιαμφισβήτητη γοητεία της αλησμόνητης γιαγιάς της, Τζένης Καρέζη, απέδειξε για ακόμη μια φορά πως η κομψότητα είναι, τελικά, οικογενειακή υπόθεση.

 

Σε μια σειρά από άκρως ατμοσφαιρικά στιγμιότυπα, η Τζένη ποζάρει με φόντο το απέραντο γαλάζιο. 

Στην πιο χαρακτηριστική ίσως λήψη της ανάρτησης, η ηθοποιός στέκεται με την πλάτη γυρισμένη στην κάμερα, ρίχνοντας ένα αφοπλιστικό βλέμμα πάνω από τον ώμο της.

 

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