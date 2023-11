Σε απεργία πείνας η πρωταγωνίστρια του Sex and the City, Σίνθια Νίξον, για τη Γάζα

Σε απεργία πείνας με αίτημα τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συμμετείχε η Σίνθια Νίξον. Η διάσημη ηθοποιός βρέθηκε αυτή την εβδομάδα μαζί με πέντε Αμερικανούς πολιτικούς σε διαμαρτυρία, απαιτώντας από τον πρόεδρο Μπάιντεν να πιέσει για μόνιμη κατάπαυση του πυρός, καθώς το Ισραήλ αντεπιτίθεται στους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα.

Η 57χρονη πρωταγωνίστρια του «Sex and the City», η οποία επαναλαμβάνει τον ρόλο της ως Μιράντα Χομπς στο «And Just Like That...», μίλησε έξω από τον Λευκό Οίκο και είπε: «Τίποτα από αυτά δεν είναι φυσιολογικό. Τίποτα από αυτά δεν είναι ρουτίνα και τίποτα από αυτά δεν μπορεί να συνεχιστεί»,

Η ηθοποιός και πρώην υποψήφια κυβερνήτης της Νέας Υόρκης είναι επίσης μεταξύ των εκατοντάδων καλλιτεχνών που υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή με την οποία καλούσαν τον Μπάιντεν και το Κογκρέσο να απαιτήσουν κατάπαυση του πυρός.

Η Σαμάνθα Νίξον θα συμμετάσχει στην πενθήμερη απεργία πείνας για δύο ημέρες πριν επιστρέψει στη Νέα Υόρκη για επαγγελματικές υποχρεώσεις, δήλωσε τη Δευτέρα.

‘Sex and the City’ star Cynthia Nixon begins hunger strike for ceasefire https://t.co/jV1AcxCUzo pic.twitter.com/0cgzlitKZW — New York Post (@nypost) November 28, 2023

Η Νίξον βρέθηκε τη Δευτέρα έξω από τον Λευκό Οίκο και είπε: «Είμαστε εδώ απεργοί πείνας μόνο και μόνο για να αντικατοπτρίσουμε κατά κάποιον τρόπο στον Μπάιντεν το είδος της στέρησης που συμβαίνει στη Γάζα και πώς έχει τη δυνατότητα να κάνει μια κατάπαυση του πυρός να συμβεί» σύμφωνα με τους «Times of Israel».

Σημείωσε επίσης ότι είναι μητέρα δύο εβραίων παιδιών, των οποίων οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι επιζώντες του Ολοκαυτώματος, ανέφερε το SkyNews.

«Μου ζητήθηκε από τον γιο μου να χρησιμοποιήσω όποια φωνή έχω για να επιβεβαιώσω όσο πιο δυνατά γίνεται ότι "ποτέ ξανά" σημαίνει ποτέ ξανά για όλους», εξήγησε. Και πρόσθεσε: «Μέσα σε επτά εβδομάδες, το Ισραήλ σκότωσε περισσότερους αμάχους σε μια μικροσκοπική λωρίδα γης από όσους σκοτώθηκαν σε 20 χρόνια πολέμου σε ολόκληρη τη χώρα του Αφγανιστάν.

Έχω βαρεθεί τους ανθρώπους να εξηγούν λέγοντας ότι οι απώλειες αμάχων είναι ένας συνήθης φόρος αίματος του πολέμου. Δεν υπάρχει τίποτα το συνηθισμένο σε αυτά τα νούμερα. Δεν υπάρχει τίποτα το συνηθισμένο σε αυτούς τους θανάτους.

Θα ήθελα να κάνω μια προσωπική έκκληση σε έναν πρόεδρο που έχει, ο ίδιος, βιώσει μια τόσο καταστροφική προσωπική απώλεια, να συνδεθεί με την ενσυναίσθηση για την οποία είναι τόσο γνωστός και να κοιτάξει τα παιδιά της Γάζας και να φανταστεί ότι είναι τα δικά του παιδιά» είπε.

Αργότερα, σε μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Guardian, η Νίξον κατηγόρησε τον Μπάιντεν ότι κινήθηκε «πολύ αργά» για να σώσει τις ζωές των Παλαιστινίων.