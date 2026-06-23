Στη Γερμανία υπάρχουν ειδικές θέσεις πάρκινγκ για γυναίκες από το 1990 - Στην Ελλάδα, ακόμα το συζητάμε

Σε μια εποχή που η ασφάλεια των γυναικών στους δημόσιους χώρους βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, η Γερμανία εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες ένα μέτρο που σχεδιάστηκε για να μειώσει τον κίνδυνο επιθέσεων και να ενισχύσει το αίσθημα προστασίας.

Οι συζητήσεις γύρω από την ασφάλεια των γυναικών στους δρόμους, στα μέσα μεταφοράς και στους δημόσιους χώρους γίνονται ολοένα και πιο έντονες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιστατικά παρενόχλησης, επιθέσεων και έμφυλης βίας υπενθυμίζουν, ότι για πολλές γυναίκες η καθημερινή μετακίνηση εξακολουθεί να συνοδεύεται από φόβο και άγχος.

Ίσως γι’ αυτό η Γερμανία μοιάζει σήμερα να βρίσκεται πολλά βήματα μπροστά. Ήδη από το 1990, οι γερμανικές αρχές υιοθέτησαν ένα μέτρο που στόχευε στην προστασία των γυναικών σε ένα περιβάλλον που προκαλεί φόβο: τα υπόγεια γκαράζ και τους μεγάλους χώρους στάθμευσης. Οι λεγόμενες «Frauenparkplätze» – οι ειδικές θέσεις στάθμευσης για γυναίκες – σχεδιάστηκαν, ώστε να προσφέρουν μεγαλύτερη ορατότητα, εύκολη πρόσβαση σε εξόδους και αυξημένη αίσθηση ασφάλειας.

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