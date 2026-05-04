Συγκίνηση στο Chase: Παίκτης χαρίζει ό,τι κέρδισε για μοναδικό σκοπό

Παίκτης στο τηλεπαιχνίδι «The Chase» έχει σκοπό να δώσει τα χρήματα που θα κερδίσει για ένα μοναδικό σκοπό, που η αλήθεια είναι ότι δεν ακούμε συχνά.
Ο Κλέαρχος, ο οποίος είναι οικονομικός αναλυτής και δουλεύει σε ναυτιλιακή εταιρεία, όταν ρωτήθηκε τι προτίθεται να κάνει τα χρήματα απάντησε χαρακτηριστικά « σίγουρα κάποια χρήματα θα πάνε για αδέσποτα ζωάκια και δώρα για την οικογένεια».
«Μπράβο βρε Κλέαρχε. Τώρα σε έβαλε πιο πολύ στην καρδιά μου» ήταν η απάντηση της παρουσιάστριας, Μαρίας Μπεκατώρου, η οποία χάρηκε πολύ με την πρόθεση του παίκτη.
