Τα νεότερα για την υγεία του Δημήτρη Κόκοτα - Τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια

Σαράντα, περίπου, ημέρες συμπληρώνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Γεώργιος Γεννηματάς» ο γνωστός τραγουδιστής, Δημήτρης Κόκοτας, με τα νέα για την κατάσταση της υγείας του να είναι ενθαρρυντικά.

Σύμφωνα με το Mega, οι γιατροί έχουν ήδη τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια για την κατάσταση του Δημήτρη Κόκοτα, καθώς έχει αρχίσει να ανταποκρίνεται σε μικροερεθίσματα που του ζητούν, όπως το να ανοιγοκλείνει τα μάτια του.

Ωστόσο, ο γνωστός τραγουδιστής δεν έχει πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον του, καθώς η διαδικασία αποσωλήνωσης θέλει αρκετό χρόνο και υπομονή προτού ληφθούν τα πρώτα, ασφαλή συμπεράσματα.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι γιατροί του νοσοκομείου θα τον υποβάλλουν σε αξονική εγκεφάλου για να έχουν μία συγκεντρωτική εικόνα για τη λειτουργία του.

Το χρονικό νοσηλείας του Δημήτρη Κόκοτα

Δημήτρης Κόκοτας εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», έπειτα από αδιαθεσία.

Ο γνωστός τραγουδιστής ένιωσε την αδιαθεσία την ώρα που έκανε πρόβες με την Τραϊάνα Ανανία για το Just the 2 of us.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Δημήτρης Κόκοτας φέρεται να έχει υποστεί έμφραγμα.