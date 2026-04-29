Αλεξία Κεφαλά: Αποκαλύπτει απόπειρα απαγωγής του FY - «Τον έβαλαν βίαια σε ένα αυτοκίνητο»

Ένα άγνωστο και αρκετά επικίνδυνο περιστατικό που συνέβη στην αρχή της σχέσης της με τον τράπερ FΥ, αποκάλυψε η σύζυγός του Αλεξία Κεφαλά, σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι του Παντελή Τουτουντζή στο YouTube.

Αρχικά η influencer και ψυχολόγος μίλησε για το βράδυ που έχασε τη ζωή του ο MadClip, γεγονός που την τραυμάτισε: «Ήταν μια τραυματική εμπειρία. Ήταν ο άνθρωπος που μας αγκάλιασε όταν μετακομίσαμε στην Αθήνα, το πρώτο και κύριο άτομο που ήταν δίπλα μας σε ό,τι και να συνέβαινε. Είμαστε χαρούμενοι για τους κουμπάρους που έχουμε τώρα, αλλά όταν το συζητούσαμε, είχαμε ότι θα θέλαμε να είναι εκείνος κουμπάρος», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Ήμασταν στο ίδιο τραπέζι. Χαιρετηθήκαμε, αυτό που δεν θα ξεχάσω με τίποτα, ήταν ότι και στους δύο μας είπε Σ’ αγαπώ. Είχαμε φύγει πρώτοι γιατί θα πηγαίναμε ταξίδι, πάμε στο σπίτι, χτυπάει το τηλέφωνο… Πήγαμε στο αμάξι πριν τον απεγκλωβίσουν, δεν έλεγε κανένας ακόμα ότι είχε φύγει απ’ τη ζωή. Τα γόνατά μου λύθηκαν, νομίζω είναι το μεγαλύτερο σοκ που έχω πάρει στη ζωή μου. Για πολύ καιρό δεν περνούσαμε από εκείνο το σημείο, μας στοίχιζε πολύ. Την επόμενη χρονιά πήγα και ένιωσα να μου κόβονται τα πόδια, γροθιά στο στομάχι. Πέρασαν δύο χρόνια για να είμαι πιο χαλαρή».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ένα περιστατικό που συνέβη στην αρχή της σχέσης τους, το οποίο η ίδια περιγράφει ως απόπειρα απαγωγής: «Μας αιφνιδίασε ένα αμάξι απ’ το πουθενά. Εγώ δεν το κατάλαβα, μέχρι να τον τραβήξουν από δίπλα μου, ήμασταν και με ένα ζευγάρι ακόμα παρέα. Απλά αισθάνομαι όπως ήμουν αγκαζέ ότι φεύγει και τον βάζουν βίαια σε ένα αυτοκίνητο.

Μου κόβονται τα πόδια, άρχισα να τρέμω, πήγαν να τον απαγάγουν. Πήγα και τον γράπωσα από το μπράτσο, του έμπηξα τα νύχια ενστικτωδώς, τσίριζα και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ότι κινδυνεύει. Ήταν η πρώτη στιγμή που ένιωσα έντονα ότι αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπώ. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να μην κλείσει η πόρτα του αυτοκινήτου με τον Φίλιππο μέσα».

«Απ’ τις τσιρίδες μου και το γεγονός ότι δεν τον άφηνα να μπει μέσα, άρχισαν να ασχολούνται με το να με ηρεμήσουν, τον άφησαν και έφυγαν, πριν καλέσει κανείς την αστυνομία. Ακριβώς επειδή ο Φίλιππος δεν έχει κόντρες, δεν καταλήξαμε σε κάποιο συμπέρασμα, πέρα απ’ το ότι έγινε για χρηματικούς λόγους», συμπλήρωσε η Αλεξία Κεφαλά.