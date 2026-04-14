Το «απαγορευμένο» πασχαλινό επεισόδιο του Κωνσταντίνου και Ελένης: Ο ακατανόητος λόγος

Αν νομίζετε ότι έχετε δει κάθε επεισόδιο του «Κωνσταντίνου και Ελένης» δεκάδες φορές, ίσως κάνετε λάθος. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ραντεβού που ο ΑΝΤ1 αποφεύγει συστηματικά να ανανεώσει: το επεισόδιο νούμερο 60 με τίτλο «Τα αυγά και τα πασχάλια».

Παρά το γεγονός ότι στην πρώτη του προβολή το 2000 άγγιξε το 40% τηλεθέασης, πλέον αποτελεί το «μαύρο πρόβατο» των επαναλήψεων.

Η υπόθεση είναι η επιτομή του σουρεαλισμού που λάτρεψε το κοινό. Ενώ ο Κωνσταντίνος ετοιμάζεται για Μετέωρα και η Ελένη για Πάτρα, τα πλάνα τους ναυαγούν. Την ίδια ώρα, ο Μάνθος -με το κλασικό ψέμα περί επαγγελματικού ταξιδιού στη Λαπωνία- προσπαθεί να απομονωθεί στο σπίτι του Αμαρουσίου με μια νέα κατάκτηση.

Το χάος ολοκληρώνεται όταν η Πέγκυ φέρνει στο ίδιο σπίτι έναν νεαρό ηθοποιό που «γυάλισε» και στην Ελένη. Το αποτέλεσμα; Έξι χαρακτήρες κρυμμένοι σε δωμάτια, σπαρταριστοί διάλογοι και μια παρεξήγηση που κλιμακώνεται μέχρι την τελική αποκάλυψη.

Η «πέτρα του σκανδάλου»: Το φιλί στο 25:32

Γιατί όμως δεν το βλέπουμε στην τηλεόραση; Ο λόγος κρύβεται σε μια σκηνή που για τα σημερινά δεδομένα μοιάζει αθώα, αλλά για τα συντηρητικά αντανακλαστικά της τότε (ή και της τωρινής) τηλεόρασης θεωρήθηκε «ακατάλληλη».

Στο λεπτό 25:32, η Ελένη και η Πέγκυ ανταλλάσσουν δύο γρήγορα φιλιά στο στόμα. Αυτή η μικρή στιγμή αυθορμητισμού ήταν αρκετή για να οδηγήσει το επεισόδιο στην αφάνεια, με το YouTube να παραμένει το μόνο καταφύγιο για τους πιστούς fans.

Κωνσταντίνου και Ελένης | Youtube

Ο ίδιος ο δημιουργός της σειράς, Χάρης Ρώμας, επιβεβαίωσε το «φιλτράρισμα» των επεισοδίων σε συνέντευξή του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου το 2020:

«Το “Κωνσταντίνου και Ελένης” δεν είναι πολλά επεισόδια, είναι περίπου 70. Και δεν παίζονται όλα. Έχει επιλέξει ο ΑΝΤ1 κάποια από τα οποία εκείνη την ώρα που παίζονται να μην είναι τόσο... Έχει γίνει μια επιλογή περίπου 60 επεισοδίων που παίζουν ξανά και ξανά. Εγώ αποφάσισα πως αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο παράσημο, μια χαρά που δεν μπορεί να κάνει ο καθένας.»