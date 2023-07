Το «απαγορευτικό» του Ατζούν στους Survivors και η μεγάλη «έξοδος» της Μπαρμπαρίγου

Ξεκίνησε η προετοιμασία στον ΣΚΑΪ και την Acun Medya για το νέο ριάλιτι «Ι am a Celebrity get me out of here» το οποίο θα βγει στον «αέρα» στις αρχές της επόμενης σεζόν. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Δομίνικο, παρουσιαστής θα είναι ο Γιώργος Λιανός και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθεί κατά γράμμα η «βίβλος» του original format παραγωγής του βρετανικού κολοσσού ITV.

Έτσι θα υπάρχει συμπαρουσιαστής με τα δύο ονόματα που έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής να είναι αυτά του Κωνσταντίνου Βασάλου και του Σάκη Κατσούλη. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ επί της ουσίας είναι μια μίξη «Survivor» και «Fear Factor» και οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο δύσκολες δοκιμασίες αλλά και κάποιες καθόλου ευχάριστες όπως για παράδειγμα η κατανάλωση … εντόμων στη διατροφή τους.

Μετά την απογοητευτική πορεία του φετινού «All Star Survivor» ο Ατζούν Ιλίτζαλι και ο ΣΚΑΪ έχουν βάλει «εμπάργκο» στη συμμετοχή προσώπων από το ριάλιτι.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν θα δούμε παίκτες από παλαιότερους κύκλους που όμως δεν πήραν μέρος στον τελευταίο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης. Ακούγεται έντονα για παράδειγμα το όνομα του Αλέξη Παππά. Μια και μοναδική εξαίρεση ίσως υπάρξει και αυτή θα είναι ο Σάκης Κατσούλης εφόσον τελικά δεν πάρει τη θέση του συμπαρουσιαστή και η σύντροφός του Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Τα τηλεφωνήματα για το κάστινγκ ξεκινούν άμεσα.

Πώς βρέθηκε εκτός «Πρωινού» η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Ήταν στο φινάλε του φετινού «Πρωινού» όταν ο Γιώργος Λιάγκας άφησε σχεδόν ξεκάθαρα να φανεί πως η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου δεν θα συνεχίσει του χρόνου στην ενότητα της μαγειρικής.

«Η φίλη μου Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ήρθε εδώ φέτος για να με στηρίξει, επειδή ήξερα ότι κάνω μια μεγάλη προσπάθεια από την αρχή. Η Αργυρώ είναι φίλη μου πάνω από όλα. Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μπορεί να είναι του χρόνου μαζί μας, μπορεί και να μην είναι. Εγώ θέλω πολύ να είναι, όμως είναι μια δικιά της απόφαση. Στις δουλειές υπάρχουν και κάποιες άλλες παράμετροι».

Οι άλλες παράμετροι λοιπόν που εννοούσε ο Γιώργος Λιάγκας ήταν να έχει η γνωστή μαγείρισσα τη δική της εκπομπή. Κάτι που τα τελευταία χρόνια συμπεριλαμβάνεται στις συμφωνίες της με όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που πριν χρόνια αποχώρησε από τον ΑΝΤ1 για να μετακομίσει στον ΣΚΑΪ με την καθημερινή εκπομπή «Στην κουζίνα με την Αργυρώ».

Από πέρσι οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 προέβλεπαν τη δική της μαγειρική εκπομπή τα Σαββατοκύριακα. Όμως τελικά δεν «βγήκε» λευκός καπνός και νέα μαγειρική εκπομπή δεν θα υπάρξει στον ΑΝΤ1. Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ίσως σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες επιστρέψει στον ΣΚΑΪ υπάρχει όμως μεγάλη πιθανότητα να κατευθυνθεί τελικά προς το Open όπου όλο το πρόγραμμα του καναλιού στήνεται από την αρχή.