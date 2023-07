Η συμφωνία 3+1 ανάμεσα σε ΣΚΑΪ και Ατζούν - Ο Σάκης Κατσούλης σε ρόλο έκπληξη

Επήλθε συμφωνία μεταξύ ΣΚΑΪ και Acun Media για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν αλλά πάντα ο «διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες». Αρχικά ο Τούρκος παραγωγός αναλαμβάνει την υλοποίηση του «I am a Celebrity Get me out of here» τα γυρίσματα του οποίου θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Δομίνικο με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό.

Σε αυτό το ριάλιτι ο Τούρκος παραγωγός δεν έχει απευθείας τα δικαιώματα αλλά την εκτέλεση παραγωγής που του την παραχωρεί ο ΣΚΑΪ μετά από συμφωνία που έκλεισε με τον βρετανικό κολοσσό ITV. Το ριάλιτι θα είναι σύντομης διάρκειας και τα επεισόδια θα προβάλλονται δύο με τρεις φορές την εβδομάδα.

Τώρα αναζητείται ο συμπαρουσιαστής του Γιώργου Λιανού με το νέο όνομα που ακούγεται έντονα να είναι αυτό του Σάκη Κατσούλη. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακούστηκε έντονα πως συμπαρουσιαστής βέβαια θα είναι ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Τώρα προβάδισμα φαίνεται πως έχει ο νικητής του «Survivor All Star». Η εταιρεία παραγωγής θα καταλήξει σύντομα προκειμένου στη συνέχεια να κλείσουν και οι celebrities που θα πάρουν μέρος στο παιχνίδι.

Το «My Style Rocks» μετατρέπεται σε εσωτερική παραγωγή του ΣΚΑΪ και πλέον όλες οι αποφάσεις από την παρουσιάστρια, την επιτροπή, τις συμμετέχουσες μέχρι και το μπάτζετ του ριάλιτι μόδας είναι αποκλειστική ευθύνη του καναλιού του Φαλήρου. Ο Ατζούν έχει παραχωρήσει τα δικαιώματα για δύο κύκλους που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες θα προβληθούν back to back ένας Σεπτέμβριο - Ιανουάριο και ο δεύτερος Φεβρουάριο με καλοκαίρι του 2024.

Το τρίτο πρότζεκτ που φαίνεται να οριστικοποιείται είναι το «Survivor» στην κλασσική του μορφή με καινούργιους παίκτες. «Έμψυχο υλικό που δεν θα θυμίζει τίποτα από τους προηγούμενους κύκλους» όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές του σταθμού.

Τέλος το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει το «The Voice». Αν ο ΣΚΑΪ κρίνει πως πρέπει να επιστρέψει στο πρόγραμμά του στο δεύτερο μισό της σεζόν θα το υλοποιήσει χωρίς όμως να υπάρχει καμία δέσμευση προς τον Τούρκο καναλάρχη και τηλεοπτικό παραγωγό αυτή τη στιγμή.

Άμεσα οι τελικές αποφάσεις για την Ελένη Τσολάκη στο Open

Ίσως και μέσα στην εβδομάδα θα έχει κλείσει το θέμα της Ελένης Τσολάκη με το Open. Το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι η παρουσιάστρια να μετακομίσει στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού με πλήρως ανανεωμένη ομάδα χωρίς όμως να είναι οριστική η απόφαση.

Η Ελένη Τσολάκη επιθυμεί τη μετακόμισή της στο καθημερινό πρόγραμμα του καναλιού της Παιανίας αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα κάνουν την εκπομπή της ανταγωνιστική αφού η συγκεκριμένη ζώνη από τις 9.00 το πρωί έως και τις 14.00 το μεσημέρι έχει πληθώρα εκπομπών.

Το σενάριο νέου πρωινού τα Σαββατοκύριακα παραμένει πάνω στο τραπέζι χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστεί να μετακομίσουν εκεί Πιερίδη – Τσαλαπάτη και Τριαντάφυλλος που καταγράφουν ικανοποιητικές επιδόσεις στο καθημερινό πρόγραμμα του Open με το «Καλοκαίρι yes». Σε κάθε περίπτωση και τα τρία μέλη της ομάδας εφόσον η εκπομπή δεν συνεχιστεί θα αξιοποιηθούν τη χειμερινή τηλεοπτική σεζόν σε άλλες εκπομπές της Barking Well Media όχι βέβαια σε ρόλους κεντρικών παρουσιαστών.