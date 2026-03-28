Βαρθακούρης: «Έβαλα να ακούσω το κομμάτι του Akyla και σκέφτηκα ότι δεν είναι η χρονιά του αδελφού μου»

Την συμμετοχή του αδελφού του, Good Job Nicky, ως υποψηφίου για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη φετινή Eurovision, σχολίασε ο Χάρης Βαρθακούρης, καθώς εμφανίστηκε στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, «Στην Αγκαλιά του Φάνη».

«Η Eurovision δεν με συγκινεί, δεν σπαταλάω χρόνο. Το έκανα πέρσι γιατί εκτιμώ την Κλαυδία και φέτος γιατί ήθελα να πάει ο αδελφός μου γιατί το αξίζει όχι επειδή είναι αδελφός μου», είπε αρχικά ο Χάρης Βαρθακούρης.

Στη συνέχεια ο ίδιος σχολίασε πως ενώ πιστεύει πως ο αδελφός του είναι εκπληκτικός καλλιτέχνης, επιπέδου εξωτερικού, μόλις άκουσε το τραγούδι του Akyla, είπε ένα μεγάλο ωχ:

«Είναι ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης, δεν είναι για την Ελλάδα. Κάθομαι να ακούσω όλα τα τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού, σχολιάζω κάτι στο Τουίτερ και βλέπω αμέτρητα σχόλια για τον Akyla. Έγραψα ότι βγάζω εισιτήριο για Βιέννη. Έβαλα να ακούσω το κομμάτι του Akyla και είπα μέσα μου ότι δεν είναι η χρονιά του Νικόλα. Η παραγωγή του αδελφού μου ήταν εφάμιλλη του εξωτερικού αλλά βλέποντας και την τρέλα που βγάζει το παλικάρι αυτό, είπα ένα μεγάλο "ωχ"», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Χάρης Βαρθακούρης αποκάλυψε μάλιστα ότι αποπειράθηκε να γράψει τραγούδι στον αδελφό του για τη Eurovision τρία χρόνια πρίν.

«Θα πήγαινα ως συνθέτης στη Eurovision. Ποιος σου είπε ότι δεν ήθελα να γράψω το τραγούδι του αδελφού μου; Ποιος σου είπε ότι δεν το συζητήσαμε ή ότι δεν κάναμε και την απόπειρα; Αυτό έχει γίνει τουλάχιστον μια τριετία πριν. Όταν συζητήσαμε να γράψουμε κάτι παρέα μου είπε ότι έχει γράψει δύο τραγούδια και μου τα έστειλε. Δεν μου άρεσαν για τη Eurovision και του έστειλα εγώ για να το πειράξει. Του έστειλα μια μπαλάντα που του άρεσε.

Πήρε διάφορα σημεία, έγραψε ένα άλλο τραγούδι που το έστειλαν για τη Eurovision αλλά δεν είχε τύχη. Μου είχε στείλει και το Dark side of the moon και του είχα πει ότι είναι πολύ ωραίο τραγούδι για το άλμπουμ αλλά όχι για τη Eurovision. Eκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι ενώ είναι πολύ καλό τραγούδι είναι μια άτυχη επιλογή γιατί είναι πολύ δύσκολο να το πεις live».