Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Η Ελένη Ράντου ανέβηκε στη σκηνή της συναυλίας για μία «έκπληξη»

Στη διάρκεια της ξεχωριστής βραδιάς που χάρισε το βράδυ του Σαββάτου στο Θέατρο Βράχων ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου με τη συναυλία του, τού επιφύλαξε μία ευχάριστη έκπληξη η σύζυγός του, Ελένη Ράντου, λίγες μόλις ώρες πριν συμπληρώσει τα 76 του χρόνια.

Χιλιάδες θεατές, κατέκλυσαν το θέατρο για να απολαύσουν τις μεγάλες επιτυχίες του και να τραγουδήσουν μαζί του τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα σε πολλές γενιές.

Η έκπληξη της Ελένης Ράντου στον Παπακωνσταντίνου

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν όταν η Ελένη Ράντου ανέβηκε απρόσμενα στη σκηνή κρατώντας μια τούρτα γενεθλίων, θέλοντας να γιορτάσει μαζί με τον σύζυγό της την είσοδό του σε μια ακόμη χρονιά ζωής.

Η εμφάνισή της αιφνιδίασε ευχάριστα τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο οποίος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μπροστά στην αγάπη που του έδειξαν τόσο η οικογένειά του όσο και το κοινό που βρισκόταν εκεί.