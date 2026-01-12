Μενού

Είδαμε καλά; Τα επεισόδια στο Ιράν που προβλήθηκαν στην ΕΡΤ ήταν η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο

Η δημόσια τηλεόραση θέλοντας να προβάλλει ντοκουμέντα από τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις στο Ιράν, έδειξε πλάνα από...τη συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο στη Θεσσαλονίκη.

λεξ
Επεισόδια στη συναυλία του ΛΕΞ
Σε αναβρασμό βρίσκεται το Ιράν εν μέσω πολυήμερων διαδηλώσεων. Φυσικά και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τς ΕΡΤ, πρωταγωνιστούσαν οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις  Ωστόσο, η εικόνα από τα γεγονότα στη χώρα της Μέσης Ανατολής μας ήταν αρκετά οικεία...

Και όμως, η δημόσια τηλεόραση έπαιξε μεταξύ άλλων κι ένα βίντεο από επεισόδια που έγιναν στις 2 Νοεμβρίου 2025  στο Καυτανζόγλειο, στη Θεσσαλονίκη, μετά από συναυλία του δημοφιλούς ΛΕΞ παρουσιάζοντας τες σαν τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν.

Μάλιστα, τα βίντεο δανίείστηκαν και άλλες ιστοσελίδες και αναπαρήγαγαν επίσης το περιεχόμενο. 

 

