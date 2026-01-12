Είδαμε καλά; Τα επεισόδια στο Ιράν που προβλήθηκαν στην ΕΡΤ ήταν η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο

Σε αναβρασμό βρίσκεται το Ιράν εν μέσω πολυήμερων διαδηλώσεων. Φυσικά και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τς ΕΡΤ, πρωταγωνιστούσαν οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις Ωστόσο, η εικόνα από τα γεγονότα στη χώρα της Μέσης Ανατολής μας ήταν αρκετά οικεία...

Και όμως, η δημόσια τηλεόραση έπαιξε μεταξύ άλλων κι ένα βίντεο από επεισόδια που έγιναν στις 2 Νοεμβρίου 2025 στο Καυτανζόγλειο, στη Θεσσαλονίκη, μετά από συναυλία του δημοφιλούς ΛΕΞ παρουσιάζοντας τες σαν τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν.

Μάλιστα, τα βίντεο δανίείστηκαν και άλλες ιστοσελίδες και αναπαρήγαγαν επίσης το περιεχόμενο.