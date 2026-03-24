Οι ταινίες τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, που προβάλλονται σήμερα, Τρίτη 24/3, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.
Ελληνικές ταινίες σήμερα
- 17:00 ΕΡΤ3 Ο Πεθερόπληκτος
- 17:35 ΣΚΑΪ Ο Μανωλιός Ξαναχτυπά
- 19:00 ΕΡΤ World Ζάλογγο, το Κάστρο της Λευτεριάς
- 20:15 ΕΡΤ1 Η Δίκη των Δικαστών
- 02:30 OPEN Τα 40 παλικάρια
Ελληνικές ταινίες Cosmote Cinema 3
- 06:00 Ο Φανούρης και το Σόι του
- 07:25 Όταν Λείπει η Γάτα
- 08:40 Μήτρος και Μητρούσης στην Αθήνα
- 10:10 Οι Φανταρίνες
- 12:00 Ο Δυναστείας
- 13:30 Ο Τρελοπενηντάρης
- 15:10 Γυμνοί στον Δρόμο
- 16:35 Αυτή η Νύχτα Μένει
- 18:35 Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη
- 20:20 Η Ζηλιάρα
- 22:00 Ραντεβού στην Κέρκυρα
- 23:30 Έμπαινε Μανωλιό
- 01:00 Φαντασία
- 02:40 Κλεφτρόνι & Τζέντλεμαν
- 04:05 Οργή
