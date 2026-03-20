Ελληνικές ταινίες στην τηλεόραση σήμερα: Παρασκευή 20 Μαρτίου

Οι ταινίες τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, που προβάλλονται σήμερα, Παρασκευή 20/3, στην τηλεόραση.

17:00 Ερωτικές Ιστορίες (1959) ΕΡΤ3

Σπονδυλωτή ταινία

Το Νικολέλι: Ένα καλοκαίρι, σε μια επαρχιακή κωμόπολη, η όμορφη Λαμπρινή παραδίνεται στον έρωτα ενός γοητευτικού Αθηναίου, με την κάλυψη της γριάς υπηρέτριάς της. Στη συνέχεια, η δεύτερη την εκβιάζει και την οδηγεί στην αγκαλιά του πνευματικά καθυστερημένου γιου της, του Νικολέλι.

Ένας κάποιος Βασίλης: Ο Βασίλης είναι ένας ξεπεσμένος Αθηναίος μαγαζάτορας, ο οποίος κάποια στιγμή αποφασίζει να δηλητηριάσει την άρρωστη γυναίκα του και να ζήσει με τη νεαρή ερωμένη του. Την τελευταία όμως στιγμή δειλιάζει. Η γυναίκα του αντιλαμβάνεται τις προθέσεις του και η αδύναμη καρδιά της δεν αντέχει το γεγονός.

Το ραντεβού της Κυριακής: Μια όμορφη νεαρή κομμώτρια, η Μαρίτσα, ακυρώνει το κυριακάτικο ραντεβού της με τον Πέτρο για να βγει με τον πλούσιο Θέμη, ελπίζοντας ότι ο δεύτερος θα της κάνει πρόταση γάμου. Από τη μεριά του, ο ξενοδοχοϋπάλληλος Πέτρος χαίρεται που δεν θα βγει με τη Μαρίτσα, διότι θέλει να συνοδεύσει μια Ελληνοαμερικανίδα καλλιτέχνιδα. Οι ελπίδες και των δύο διαψεύδονται πλήρως και η απογοήτευση οδηγεί ξανά τον έναν στην αγκαλιά της άλλης.

Σενάριο: Σωκράτης Καψάσκης – Λούλα Αναγνωστοπούλου. Σκηνοθεσία: Σωκράτης Καψάσκης. Παίζουν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Νίκος Κούρκουλος, Ελένη Ζαφειρίου, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Βασίλης Διαμαντόπουλος

17:35 Η Πολιτσμάνα (1981) ΣΚΑΪ

Η Ρένα είναι μια ευτυχισμένη γυναίκα, παντρεμένη μ’ έναν σοβαρό επιστήμονα, ο οποίος ανακαλύπτει ένα καινούργιο είδος ηλιοσυσσωρευτή. Οι αντίπαλες εταιρείες στέλνουν μία όμορφη βιομηχανική κατάσκοπο, για να του αποσπάσει το μυστικό. Στη δύσκολη στιγμή, η Ρένα μεταμφιέζεται σε αστυνομικίνα και ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Όμως δεν σταματάει εκεί, καθώς η στολή που φοράει την ωθεί ν’ αρχίσει να κυνηγά κάθε απατεώνα.

Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης. Σενάριο: Κώστας Καραγιάννης, Γιάννης Πολίτης. Παίζουν: Ρένα Βλαχοπούλου, Έλενα Ναθαναήλ, Δημήτρης Ζακυνθινός, Κώστας Καραγιώργης, Νίκος Βερλέκης, Μίρκα Καλατζοπούλου.

00:30 Οι Άγριες Μέρες μας (2025) ΕΡΤ3

Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση

Η Χλόη αφήνει τη δυσλειτουργική της οικογένεια για να ακολουθήσει μια ρομαντική συμμορία νέων, η οποία διασχίζει την Ελλάδα βοηθώντας ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο. Μέσα στο ταξίδι της θα ερωτευτεί, θα κινδυνέψει και θα καταλάβει πως η μόνη επαναστατική πράξη που μας έχει απομείνει είναι η τρυφερότητα.

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεκάτος. Παίζουν: Δάφνη Πατακιά, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Εύα Σαμιώτη, Σταύρος Τσουμάνης, Ναταλία Σουίφτ, Πόπη Σεμερλίογλου, Ιώκο Ιωάννης Κοτίδης, Emmanuel Elozieuwa Σοφία Κόκκαλη, ΛΕΞ, Άννα Μάσχα, Fathia Ojikutu, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Τόνια Σωτηροπούλου, Βασίλης Μίχας, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Πανίνος Δαμιανός, Πολύδωρος Βογιατζής, Βέρα Βασιλάτου, Δημήτρης Καπουράνης, Δώρα Πανουσοπούλου.

