Γιώργος Λιάγκας κατά Fipster: «Το ότι κάποιοι από εδώ θα χάσουν τη δουλειά τους, τη χάνουν και εξαιτίας σας»

Ο Fipster έδωσε το παρών χθες (17/6) στα Mad VMA 2026 και μία δήλωσή του έγινε η αφορμή για να αναφερθεί ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα (18/6) στα podcast και vidcast που έχουν τραβήξει κοινό της τηλεόρασης, ενώ στη συνέχεια ο παρουσιαστής σχολίασε και μια δήλωση της Βρισηίδας Ανδριώτου σχετικά με τα πάνελ των εκπομπών.

«Εγώ έχω ακούσει ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα πάει στο YouTube. Ποιον Κωνσταντίνο Βασάλο και ποιο πάνελ μου λες εσύ τώρα; Εγώ ξέρω ότι ο Γιώργος Λιάγκας έκραζε το YouTube. Και έτσι ξέρω ότι θα πάει στο YouTube», δήλωσε ο Fipster με τον Γιώργο Λιάγκα να απαντάει μέσα από το Πρωινό:

«Ακούστε να δείτε, ρε παιδιά, εγώ ζω στη ζωή μου δύο πραγματικότητες. Η μία πραγματικότητα είναι αυτή που λέω, και η άλλη πραγματικότητα είναι η διαστροφή της πραγματικότητας.

Πάμε στον αγαπημένο μου Fipster να του απαντήσω. Πάρε όλες τις δηλώσεις μου, Fipster αγαπημένε μου. Αυτό που είπα λοιπόν ως άνθρωπος της τηλεόρασης, είναι ότι επειδή μ' αρέσει αυτό που ζω φέτος, το ζω και εξαιτίας σας. Το ότι κάποιοι από εδώ θα χάσουν τη δουλειά τους, τη χάνουν και εξαιτίας σας.

Εγώ λοιπόν ως ένας mainstream άνθρωπος της τηλεόρασης, δεν κατηγόρησα ποτέ το νέο που έρχεται, ποτέ! Κατηγόρησα τη φτήνια.

Αυτό το οποίο στην αρχή πολέμησα και δεν μ' άρεσε, είναι ότι βγαίνατε στην αρχή κάποιοι με δύο κουρτίνες μαύρες, αφώτιστοι, κρατάγατε ένα κινητό και κάνατε εκπομπή.

Αυτό λοιπόν που πέτυχε, καταργεί θέσεις ανθρώπων που είναι εδώ τώρα. Κι εγώ ως mainstream άνθρωπος της τηλεόρασης το πολέμησα αυτό, τη φτήνια πολέμησα, δεν πολέμησα ποτέ το νέο μέσο, ποτέ!

Αν θέλω να κάνω εγώ κανάλι στο YouTube ή στο TikTok, και να κάνω μια εκπομπή που μπορεί αυτή τη στιγμή να μη μου τη χρηματοδοτούν τα κανάλια, και να κάνω Liagas Channel και να παίζω ό,τι γουστάρω εγώ… Απαγορεύεται; Όλοι εσείς θέλετε να 'ρθείτε στην τηλεόραση. Όχι όλοι, κάποιοι. Εσύ μπορεί να μη θέλεις, δικαίωμά σου και καλά κάνεις.

Κάποιοι θέλουνε. Κάποιοι δηλαδή ξεκινάνε από το YouTube κ.λπ. με στόχο την τηλεόραση. Κάποιοι δεν θέλουνε, και καλά κάνετε. Σε εμάς, απαγορεύεται της τηλεόρασης να κάνουμε YouTube; Δημοκρατία δεν έχουμε;

Απαγορεύεται ένας παρουσιαστής της τηλεόρασης, άμα θέλει, να κάνει YouTube και να κάνει κάτι που δεν μπορεί, ή δεν του επιτρέπουν, ή δεν το χρηματοδοτούν να γίνει στην τηλεόραση; Δημοκρατία δεν έχουμε; Όλοι κρινόμαστε καθημερινά, κι εγώ απ' την τηλεόραση κι εσύ, και μπορεί κι εγώ να κάνω YouTube αύριο, και να είμαστε απέναντι σε εκπομπές στο YouTube.

Τι, απαγορεύεται δηλαδή; Τι, τι δημοκρατία ζούμε; Λοιπόν. Επίσης, αυτό πολέμησα! Τη φτήνια. Και την επιτυχία της φτήνιας που κάνει οικονομία στην τηλεόραση, με αποτέλεσμα του χρόνου να δουλεύουν λιγότεροι στην τηλεόραση. Αυτή είναι η ιστορία».

Λιάγκας: «Υπάρχει κωδικός πάνελ στην Εφορία; Όταν τα λέω εγώ, με ειρωνεύεστε»

Λίγο αργότερα με αφορμή τη δήλωση της Βρισηίδας Ανδριώτου ότι δεν της αρέσει η τηλεόραση και για αυτό δεν την έχουμε δει σε κάποιο πάνελ, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε:

«Έχει γίνει το πάνελ, δουλειά. Είναι αυτό που έλεγα κάποτε και κάποιοι χαζοί στο YouTube δεν το κατάλαβαν ποτέ. Εγώ ας πούμε, όταν είχα πει "Παιδιά, δεν θα έπαιρνα ποτέ παίκτη του Survivor για το πάνελ", το εννοούσα! Και το εννοώ ακόμα.

Αν τώρα κάποιος διαγράψει μια πορεία, Βασάλος δανείζομαι, και αποδείξει ότι είναι καλός και έχει κάτι να πει, προφανώς θα τον έπαιρνα για πάνελ, ξεκάθαρα.

Το πάνελ είναι κάποια δουλειά; Δηλαδή, για να καταλήξεις σε ένα πάνελ, πρέπει να 'σαι ή δημοσιογράφος με πορεία, ή παρουσιαστής με πορεία… Πρέπει να 'χεις αφήσει ένα αποτύπωμα στον κοινωνικό σου βίο.

Ας πούμε ο Πάνος, είναι δημοσιογράφος χρόνια του οικονομικού ρεπορτάζ, από κει ξεκίνησε. Χρόνια θεατρικός παραγωγός, με μεγάλες επιτυχίες και με όλη αυτή τη μίξη των γνώσεων έφτασε να κάνει πάνελ.

Άρα, λοιπόν, το πάνελ τι είναι; Περνάει ένας όμορφος, μια όμορφη απ’ έξω… "Καλώς ήρθατε! Τι ωραία που είστε! Έχετε πάει και στο Survivor; Ελάτε πάνελ!".

Γι' αυτό πάντα έλεγα ότι πρέπει να 'χουμε κάποια κριτήρια για το πάνελ, αλλά οι ηλίθιοι πάντα διαστρέφουν τα λεγόμενά μου και λένε "Χαχαχα, μείνετε τώρα άνεργοι που τελειώνει η τηλεόραση, να δούμε τι θα γίνετε". Ποιο είναι το ωραίο;

Όταν εγώ προσπαθούσα να διασφαλίσω μία αξιοπρέπεια στον χώρο αυτό, με ειρωνευόσασταν. Και είναι αυτό που λέει η Δέσποινα. Άντε, περνάει ένας και λέει "Μ' αρέσει η τηλεόραση, θα 'κανα πάνελ”. Τι είναι το πάνελ δηλαδή, δουλειά; Ότι περνάει κάποιος, είναι όμορφος και γίνεται πάνελ;

Η δουλειά δεν είναι πάνελ! Είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής, ηθοποιός, που κάθεται σε ένα πάνελ, τραγουδιστής, που κάθεται σε ένα πάνελ. Τι δουλειά κάνεις; Πάνελ; Ε; Πηγαίνετε στην Εφορία και ανοίξτε κωδικό "πάνελ". Υπάρχει; Δεν υπάρχει.

Κωδικός "παρουσιαστής" υπάρχει. Κωδικός "ηθοποιός" υπάρχει. Κωδικός "θεατρικός παραγωγός" υπάρχει. Όλοι κάτι είναι. Κωδικός "πάνελ" υπάρχει;

Τι δουλειά κάνεις; Πάνελ… Υπάρχει κωδικός πάνελ στην Εφορία; Για κάποιον λόγο δεν υπάρχει. Είναι ντροπή! Αλλά όταν τα λέω εγώ, με ειρωνεύεστε».