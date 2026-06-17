Οι αποχωρήσεις από το «Πρωινό» και το όνομα που ακούγεται τα τελευταία 24ωρα

Εν μέσω σημαντικών διοικητικών αλλαγών στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 η διαπραγμάτευση με τον Γιώργο Λιάγκα φαίνεται πως οδεύει προς το τέλος της και ίσως τις επόμενες ημέρες ο ίδιος ο παρουσιαστής όπως συνηθίζει εδώ και χρόνια να προβεί στις τελικές ανακοινώσεις για το τηλεοπτικό του μέλλον.

Μετά την αποχώρηση της Δέσποινας Καμπούρη η οποία το έχει ήδη επικοινωνήσει δημόσια φαίνεται πως στην ίδια τροχιά κινείται και ο Πάνος Κατσαρίδης ενδεχομένως και η Γιώτα Κηπουρού.

Αντίθετα όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή πως τη πολύχρονη συνεργασία τους με τον ΑΝΤ1 αλλά και τον Γιώργο Λιάγκα θα συνεχίσουν ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Στόχος του ΑΝΤ1 είναι να υπάρχει μια ακόμη γυναικεία παρουσία στο πάνελ της εκπομπής. Τα τελευταία 24ωρα σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες του Reader ακούγεται έντονα το όνομα της Μαίρης Αργυριάδου που σε δύο εβδομάδες ολοκληρώνει τη συνεργασία με το STAR.

Οι τελικές αλλαγές θα συζητηθούν εκτός από την ανώτερη διοίκηση με τον νέο υπεύθυνο ψυχαγωγίας του καναλιού Χάρη Αριστείδου. Το στέλεχος προερχόμενο από την Κύπρο και συγκεκριμένα από τον τηλεοπτικό σταθμό Omega αναλαμβάνει τη θέση της Γιώτας Σπανού η οποία αποχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα από το κανάλι του Αμαρουσίου.