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Χρήστος Μάστορας σε Ντέμη Νικολαΐδη: «Μακάρι να είχαμε έναν πολιτικό σαν εσένα»

Ο Χρήστος Μάστορας εκδήλωσε τον θαυμασμό του προν τον Ντέμη Νικολαϊδη, λέγοντάς του πως «μακάρι να είχαμε έναν πολιτικό σαν εσένα».

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O Χρήστος Μάστορας στο κανάλι του Ντέμη Νικολαΐδη στο YouTube
O Χρήστος Μάστορας στο κανάλι του Ντέμη Νικολαΐδη στο YouTube | GLOMEX / MEGA
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Καλεσμένος του Ντέμη Νικολαΐδη στη διαδικτυακή του εκπομπή στο Youtube ήταν ο Χρήστος Μάστορας, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, όπως είδαμε στο μικρό απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στο «Buongiorno».

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε σε μια στιγμή του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή στον τελικό κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ της ΑΕΚ και του Ιωνικού το 2000, όταν έβαλε γκολ με το χέρι.

Ο Ντέμης Νικολαϊδης είχε σκοράρει τότε με το χέρι και αμέσως ζήτησε να βγει άκυρο το γκολ, σε μια κίνηση που αποτελεί ορισμός του fair play.

Ο Χρήστος Μάστορας τότε του είπε: «από τότε άρχισα να σε θαυμάζω, μακάρι να είχαμε έναν πολιτικό σαν εσένα».

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