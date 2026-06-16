Χρήστος Μάστορας σε Ντέμη Νικολαΐδη: «Μακάρι να είχαμε έναν πολιτικό σαν εσένα»

Καλεσμένος του Ντέμη Νικολαΐδη στη διαδικτυακή του εκπομπή στο Youtube ήταν ο Χρήστος Μάστορας, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, όπως είδαμε στο μικρό απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στο «Buongiorno».
Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε σε μια στιγμή του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή στον τελικό κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ της ΑΕΚ και του Ιωνικού το 2000, όταν έβαλε γκολ με το χέρι.
Ο Ντέμης Νικολαϊδης είχε σκοράρει τότε με το χέρι και αμέσως ζήτησε να βγει άκυρο το γκολ, σε μια κίνηση που αποτελεί ορισμός του fair play.
Ο Χρήστος Μάστορας τότε του είπε: «από τότε άρχισα να σε θαυμάζω, μακάρι να είχαμε έναν πολιτικό σαν εσένα».
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