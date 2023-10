I am a Celebrity Get Me Out Of Here: «Πονοκέφαλος» για τον Ατζούν - Τι αλλαγές ζήτησε ο ΣΚΑΪ

Δεν έμεινε ικανοποιημένος ο ΣΚΑΪ από το πρώτο υλικό του «I am a Celebrity Get Me Out Of Here». Ζητήθηκαν αλλαγές από τον Ατζούν Ιλίτζαλι. Τι θα γίνει με το Survivor.