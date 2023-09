I’m a Celebrity Get Me Out Of Here: Πότε κάνει πρεμιέρα - Η ώρα και οι ημέρες προβολής

Το πρωί της Πέμπτης (28/9) αναχώρησαν για τον Άγιο Δομίνικο οι παίκτες του «I’m a Celebrity Get Me Out Of Here», προκειμένου να ξεκινήσουν τα γυρίσματα για το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό και συμπαρουσιάστρια την Καλομοίρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσίασε η εκπομπή «Happy Day», η παραγωγή δυσκολεύτηκε αρκετά φέτος να βρει παίκτες και για αυτό τα χρήματα θα είναι πολύ καλύτερα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα παίρνουν 7.000 ευρώ την εβδομάδα.

Οι διαγωνιζόμενοι του «I’m a Celebrity Get Me Out Of Here» θα μείνουν 45 ημέρες στον Άγιο Δομίνικο κατά τις οποίες θα αποχωρούν παίκτες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day», το παιχνίδι δεν θα ακολουθήσει τα πρότυπα του εξωτερικού και οι δοκιμασίες θα είναι πιο light, για παράδειγμα δηλαδή δεν θα τρώνε κατσαρίδες!

I’m a Celebrity Get Me Out Of Here: Πότε κάνει πρεμιέρα

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό, η πρεμιέρα του «I'm a celebrity, get me out of here» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου στις 23:00 (με προοπτική να μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη).

Οι 14 συμμετέχοντες του I’m a Celebrity Get Me Out Of Here:

Σταμάτης Γαρδέλης Ιωάννα Λίλη Χριστίνα Κολέτσα Μπο Τάσος Ξιαρχό Πάνος Καλίδης Δήμητρα Αλεξανδράκη Μαρία Καλάβρια Emilia Vodos Αγγελική Ηλιάδη Νίκος Βαμβακούλας Γιώργος Χειμωνέτος Νίκος Αναδιώτης Στέλλα Γεωργιάδου.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Δύο φίλοι από τα παλιά ενώνουν το χιούμορ τους σε ένα πρόγραμμα διαφορετικό από τα άλλα! Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα ετοιμάζουν βαλίτσες και γίνονται οι… ξεναγοί μας στη ζούγκλα του «I’ M A CELEBRITY… get me out of here».

Απροσδόκητες δοκιμασίες, ακραίες προκλήσεις και αποφάσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές και τα όριά τους είναι στο καθημερινό τους πρόγραμμα! Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα θα βρίσκονται στο πλευρό τους με σκοπό να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τα δύσκολα με χιούμορ αλλά και θάρρος και τελικό στόχο να περάσουν αυτοί καλά, κι εμείς από το σπίτι, ακόμα καλύτερα!

Όλοι είναι έτοιμοι προς αναχώρηση… Ποιοι θα πουν «I’ M A CELEBRITY… get me out of here» στον Άγιο Δομίνικο;

Εκείνος ένας από τους κορυφαίους Έλληνες παρουσιαστές με απαράμιλλο χιούμορ και μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίες παραγωγές υψηλών απαιτήσεων. Εκείνη iconic performer, που την αγαπήσαμε μέσα από την τηλεόραση, από την πρώτη στιγμή, για τη φωνή, τη λάμψη και τη θετική της ενέργεια.

Μαζί, ως ένα απολαυστικό δίδυμο, θα μας συστήσουν τους Celebrities που τολμούν να εγκαταλείψουν την άνεση του σπιτιού τους και να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι στα βάθη της ζούγκλας!