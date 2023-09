Η ανατροπή με την Κάκκαβα, η επιστροφή της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου και η «ταξιδιάρα» Καλομοίρα

Δεν έχει βγει ακόμη «λευκός καπνός» στο θέμα της παρουσίασης της νέας πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Open τα Σαββατοκύριακα. Και όλα αυτά ενώ εκκρεμεί το θέμα των τελικών υπογραφών μεταξύ της διοίκησης της Ραδιοτηλεοπτικής Α.Ε (Open) και της Barking Well Media για την ανάληψη και επίσημα εκ μέρους της εταιρίας παραγωγής όλου του ψυχαγωγικού προγράμματος του σταθμού παράλληλα με την εμπορική του εκμετάλλευση.

Όσον αφορά στο πρωινό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, ονόματα πέφτουν στο τραπέζι και στη συνέχεια αποσύρονται. Το μέχρι πριν λίγων ημερών φαβορί για τη θέση της κεντρικής παρουσιάστριας Νάταλι Κάκκαβα φαίνεται πως δεν θα είναι ενώ τα ραντεβού με Μάκη Πουνέντη και Σάββα Πούμπουρα δεν κατέληξαν σε κάποια συγκεκριμένη συμφωνία.

Όσον αφορά στην Κατερίνα Στικούδη το θέμα είναι επίσης σύνθετο, καθώς εάν βγει στο δεύτερο μισό της σεζόν «Just The Two Of Us» από τη συχνότητα του Alpha δεν θα μπορεί η περφόμερ να έχει ταυτόχρονη παρουσία στο backstage του σόου και στην πρωινή ζώνη του Open τα Σαββατοκύριακα. Πλέον έχει επιστρέψει και μάλιστα με δυναμικό τρόπο στο τραπέζι των συζητήσεων το όνομα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου.

Άλλωστε είναι γνωστή η φιλική σχέση που διατηρεί με τον ιδιοκτήτη της εταιρίας παραγωγής, Νίκο Κοκλώνη, ενώ στο παρελθόν πολλές φορές το όνομά της είχε συζητηθεί για την παρουσίαση εκπομπής. Μάλιστα, κάποια στιγμή είχε πραγματοποιηθεί και δοκιμαστικό για εκπομπή που προοριζόταν και πάλι τότε για το Open, αλλά για τη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού. Τις επόμενες μέρες αναμένεται ραντεβού μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει το σενάριο της παρουσίασης πρωινής εκπομπής τα Σαββατοκύριακα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα αναλάβει άλλο πρότζεκτ στο Open.

Από τον Άγιο Δομίνικο στα στούντιο του ΑΝΤ1 η Καλομοίρα

Ήταν αντικείμενο τηλεοπτικού «beef» στο πεδίο των μεταγραφών το φετινό καλοκαίρι. Το όνομα της Καλομοίρας είχε αρχικά ακουστεί για μια θέση στη Μουσική Ακαδημία του «Fame Story» του Νίκου Κοκλώνη και του STAR. Άλλωστε, είχαν συνεργαστεί και στο «Just The Two Of Us».

Τελικά η τραγουδίστρια έκλεισε συμφωνία με τον Ατζούν Ιλίτζαλι και τις επόμενες ημέρες αναχωρεί για τον Άγιο Δομίνικο ως συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Λιανού στο νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ «I am a Celebrity get me out of here».

Πρόκειται, όπως έχει γράψει το ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ, για μικρής διάρκειας τηλεοπτικό πρόγραμμα τα γυρίσματα του οποίου θα διαρκέσουν 6 εβδομάδες, θα έχει 20 επεισόδια και θα μεταδίδεται δύο φορές την εβδομάδα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Στη συνέχεια η Καλομοίρα επιστρέφει στην Ελλάδα για γυρίσματα για ένα τηλεοπτικό πρότζεκτ το οποίο είχε συμφωνήσει εν κρυπτώ καιρό πριν. Πρόκειται για ένα documentary show, το οποίο θα προβληθεί μέσα από τη συνδρομητική πλατφόρμα του ANT1+ και θα έχει τίτλο «American Greek Dream».

Το νέο αυτό τηλεοπτικό πρότζεκτ θα εξιστορεί την μουσική πορεία, αλλά και την προσωπική ζωή της Καλομοίρας από την Αμερική στην Ελλάδα και αντίστροφα. Για το λόγο αυτό φυσικά θα πραγματοποιηθούν γυρίσματα και στη Νέα Υόρκη.

Το documentary αυτό έρχεται ως συνέχεια στη σειρά αυτού του αφιερωματικού χαρακτήρα εκπομπών που κάνει το συνδρομητικό κανάλι του ΑΝΤ1 έχοντας κάνει την αρχή με τη ζωή του Νίκου Οικονομόπουλου.

Η παραγωγή του «American Greek Dream» θα είναι από την εταιρία παραγωγής ANTENNA STUDIOS (μετά τη δημιουργία της Oscar Productions η ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS παράγει περιεχόμενο μυθοπλασίας για τον ΑΝΤ1 και πρωτόλειο περιεχόμενο για τον ΑΝΤ1+) και η προβολή θα ξεκινήσει την άνοιξη του 2024.