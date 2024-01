Η εντολή Ατζούν που θα μπερδέψει τα σπόιλερ στο Survivor - «Κλεισμένος» ο Τζέιμς Καφετζής

Το εύρος του αιφνιδιαστικού ανασχηματισμού της κυβέρνησης θα θυμίζουν οι αλλαγές στην Ελληνική τηλεόραση τις επόμενες μέρες. Ελάχιστες θα είναι οι διορθωτικές κινήσεις, οι προσθήκες και οι αντικαταστάσεις στο δεύτερο μισό της τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου που ξεκινά επισήμως την Κυριακή 7 Ιανουαρίου στις 21:00 το βράδυ μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ με το νέο κύκλο του «Survivor».

Σύμφωνα με πληροφορίες το υλικό του πρώτου επεισοδίου έχει ήδη μονταριστεί και αποσταλεί στο κανάλι του Φαλήρου και τα στελέχη του προγράμματος έμειναν ικανοποιημένα με το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Ατζούν Ιλίτζαλι δεδομένου του ότι η αποχώρηση δεν θα γίνεται πλέον με ψηφοφορία του κοινού αλλά με αγώνισμα έχει ζητήσει από το κανάλι ει δυνατόν το κρίσιμο επεισόδιο να στέλνεται προς μοντάζ ακόμη και την ίδια ημέρα προς αποφυγή διαρροών.

Μετά την αποκάλυψη της πρώτης εικοσάδας παικτών πολλές θα είναι οι προσθήκες όλο το επόμενο τρίμηνο.

Στη λίστα του Τούρκου παραγωγού και των συνεργατών του συμπεριλαμβάνεται η τραγουδίστρια Σάσα Μπάστα καθώς και η σύναδελφός της Αγγελική Ηλιάδη πρώην σύντροφος του Σάββα Γκέντσογλου με τον οποίο έχουν ένα παιδί.

Τι θα γίνει με τον Τζέιμς Καφετζή

Όσον αφορά στον Τζέιμς Καφετζή δεδομένη είναι η παρουσία του από τον Φεβρουάριο και μετά: Ασφαλείς πηγές αναφέρουν στο Reader πως έχει ήδη υπογράψει το σχετικό προσύμφωνο του συμβολαίου του ενώ ταυτόχρονα ανήκουν στο παρελθόν και οι όποιες εκκρεμότητες με την εταιρία παραγωγής.

Τζέιμς Καφετζής | NDP PHOTO

Αργότερα θα μπει στο παιχνίδι και ο σύντροφος της Μαρίας Αντωνά, Άρης Σοϊλέδης. Οι έντονες διαφωνίες που υπήρχαν στο παρελθόν με την παραγωγή του ριάλιτι επιβίωσης δεν υφίστανται πλέον.

Ο νικητής του «I am a Celebrity get me out of here» Τάσος Ξιαρχό συμπεριλαμβάνεται επίσης στη λίστα των «Διάσημων» που θα ταξιδέψουν στον Άγιο Δομίνικο προσεχώς ενώ προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται η φημολογούμενη πρόταση στον πρώην σύζυγο της Κρίστη Καθάργια και γνωστό παρουσιαστή Γιώργο Μαυρίδη.

Όσον αφορά στην τηλεθέαση του νέου κύκλου του ριάλιτι επιβίωσης Ατζούν Ιλίτζαλι και ΣΚΑΪ έχουν συμφωνήσει η ρήτρα να αναθεωρηθεί προς τα κάτω λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού που επικρατεί φέτος στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Έτσι το κόστος ανά επεισόδιο θα αυξάνεται εάν το πρόγραμμα ξεπερνά το 15% στο δυναμικό κοινό 18-54.