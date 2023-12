I'm a Celebrity Get Me Out of Here: Νικητής ο Τάσος Ξιαρχό - Κέρδισε με ανατροπή και πήρε 85.000 ευρώ

Ο Τάσος Ξιαρχό αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του «I'm a Celebrity Get Me Out of Here». Ο χορευτής και χορογράφος φεύγει από τον Άγιο Δομίνικο με ένα μεγάλο κουτί με 85.000 ευρώ να τα παραδώσει στο «Όλοι μαζί μπορούμε».

Στο επεισόδιο που μεταδόθηκε τη νύχτα της Πέμπτης (14/12), ο Τάσος Ξιαρχό και ο Πάνος Καλλίδης, δύο παίκτες της κίτρινης ομάδας, έφτασαν στο μεγάλο τελικό, αφού προηγουμένως, έβγαλαν νοκ άουτ τους Νίκο Αναδιώτη, Γιώργο Χειμωνέτο και Πάτρικ Ογκουνσότο.

«Λοιπόν, είναι πολύ απλά τα πράγματα! Όποιος κερδίσει, παίρνει το αεροπλάνο και φεύγει μαζί με ένα μεγάλο κουτί με 85.000 ευρώ να τα παραδώσει στο “Όλοι μαζί μπορούμε”. Φυσικά θα φορέσει αυτό το στέμμα, θα κρατήσει αυτό το σκήπτρο και θα φύγει πολύ χαρούμενος», είπε ο Γιώργος Λιανός και οι δύο ανταγωνιστές ρίχτηκαν στη «μάχη».

Ο Τάσος Ξιαρχό ήταν ταχύτερος και κέρδισε με τον παρουσιαστή να τον «στέφει» νέο «βασιλιά της ζούγκλας».

«Το αφιερώνω στην Αγγελική και φεύγω από αυτό το παιχνίδι άλλος άνθρωπος» είπε ο Τάσος Ξιαρχό και παρέλαβε το σκήπτρο του.