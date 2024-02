Η Μιμή Ντενίση σε ισπανόφωνη σειρά και οι «Survivors» του Just the Two of Us

Επαφές, κρούσεις, βολιδοσκοπήσεις και όλα αυτά με ορίζοντα το προσεχές καλοκαίρι. Τότε θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις για το πρόγραμμα των τηλεοπτικών σταθμών της νέας τηλεοπτικής περιόδου. Μετά από αρκετά χρόνια απουσίας η Μιμή Ντενίση ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη.

Βέβαια μιας μορφής επαναφορά υπήρξε με τη «Σμύρνη μου Αγαπημένη», η οποία αρχικά προβλήθηκε στους κινηματογράφους και στη συνέχεια πήρε το δρόμο για την τηλεόραση με τη μορφή μίνι σειράς μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Η Μιμή Ντενίση έχει δύο τηλεοπτικά πρότζεκτ στα σκαριά. Και τα δύο με ιστορικό πρόσημο.

Το πρώτο είναι ένα ντοκιμαντέρ, διεθνής συμπαραγωγή και θα αναφέρεται στην ιστορία της κλοπής των Μαρμάρων του Παρθενώνα από την Ελλάδα. Η Λαίδη Έλγιν, η γυναίκα που χρηματοδότησε την κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι το βασικό πρόσωπο στο ντοκιμαντέρ σε σενάριο Μιμής Ντενίση.

Τη σκηνοθεσία θα υπογράψει η Κατερίνας Ευαγγελάκου, σε παραγωγή της εταιρίας LUMAD και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον προσεχή Μάιο, φέρνοντας στην επιφάνεια γεγονότα και ντοκουμέντα μεταξύ των οποίων η προσωπική αλληλογραφία της οικογένειας Έλγιν για το θέμα.

Η σειρά ντοκιμαντέρ θα καταγράψει το χρονικό της κλοπής των Γλυπτών του Παρθενώνα όπως αυτή αποτυπώθηκε μέσα από την ιδιωτική αλληλογραφία του Λόρδου ‘Ελγιν και της συζύγου του. Με γυρίσματα σε Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία ιστορικοί και κορυφαίες προσωπικότητες θα τοποθετηθούν στο ζήτημα της κλοπής.

Η Μιμή Ντενίση επιστρέφει και στη μυθοπλασία με τη συνέχεια του «Σμύρνη μου αγαπημένη» τη μεταφορά στη μικρή οθόνη της θεατρικής παράστασης «Κι από Σμύρνη Σαλονίκη» που περιγράφει τη μετακόμιση της Φιλιώς και της οικογένειάς της στην Θεσσαλονίκη μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Η σειρά που θα είναι ισπανόφωνη και διεθνής συμπαραγωγή θα έχει τον τίτλο «Madre» ο πρώτος κύκλος τον οποίο έχει γράψει ήδη η Μιμή Ντενίση θα αποτελείται από 9 επεισόδια και θα υπάρξουν και άλλοι στη συνέχεια. Στην παραγωγή θα μετέχει και Ελληνική εταιρία ενώ στόχος είναι να προβληθεί πρώτα σε διεθνή συνδρομητική πλατφόρμα.

Οι «Survivors» του «Just the two of us»

Ένας ακόμη κύκλος του «Just the two of us» που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 20.00 στον Alpha θα έχει άρωμα «Survivor». Ποιοι θα είναι η πρώην συμμετέχοντες του ριάλιτι επιβίωσης και πως θα ματσαριστούν;

Αν και ακόμη τα τελικά ζευγάρια δεν έχουν «κλειδώσει» οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Στάθης Σχίζας θα διαγωνιστεί στο μουσικό talent show με coach τη Μαλού Κυριακοπούλου ενώ μαζί θα τραγουδήσουν επί σκηνής ο Γιώργος Ασημακόπουλος και η Ελευθερία Ελευθερίου.

Άλλωστε είναι κάτι το οποίο φέρονται να ζήτησαν οι ίδιοι από την παραγωγή. Όσον αφορά στη συμμετοχή του Κωνσταντίνου Βασάλου δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.