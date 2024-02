Just The Two Of US: Το ζευγάρι έκπληξη από τους Δύο Ξένους και η επιστροφή της Άντζελας Δημητρίου

Ελάχιστα τα προγράμματα που απομένουν να λανσαριστούν στον «αέρα» μέχρι το τέλος της σεζόν. Μεταξύ αυτών και το «Just The Two Of Us» το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου. Θα έχει τετράωρη διάρκεια από τις 20.00 μέχρι τα μεσάνυχτα και ήδη κλείνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν στη συμμετοχή coaches και παικτών.

Δύο ενδιαφέροντα ζευγάρια πάντως έχουν ήδη προκύψει. Εδώ και μέρες η Άντζελα Δημητρίου ήταν σε προχωρημένες συζητήσεις για τη δεύτερη συμμετοχή της στο μουσικό τάλεντ σόου του Alpha μετά την πρώτη αυτή του 2022 με παρτενέρ τον Παύλο Σταματόπουλο.

Τώρα φαίνεται πως έχει «κλειδώσει» η συμμετοχή της στο σόου και πάλι, και αυτή τη φορά με παρτενέρ - έκπληξη: τον δημοσιογράφο της πρωινής εκπομπής του STAR «Breakfast», Στέλιο Δρουμαλιά, ο οποίος είναι τηλεοπτικός συνοδοιπόρος και στο «Γηροκομείο» του Ηλία Ψινάκη που παλαιότερα προβλήθηκε από το Mega και συνεχίζει την πορεία του στο YouTube όπου βέβαια και προϋπήρχε.

Ένα ακόμη ζευγάρι - έκπληξη έρχεται στο νέο κύκλο του «Just The Two Of Us» που έχει μάλιστα τηλεοπτική προϊστορία. Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Χρήστου Αντωνιάδη έγινε στα τέλη των nineties στους «Δύο ξένους» των Ρήγα Αποστόλου στο Mega όπου υποδύθηκε έναν λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος έζησε μια σύντομη, αλλά φλογερή ερωτική περιπέτεια με τη «Μίνα», τη μνηστή του Κωνσταντίνου Μαρκορά (Νίκος Σεργιανόπουλος) την οποία ενσάρκωνε τηλεοπτικά η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

Και ενώ δημοσιεύματα των περιοδικών της εποχής μιλούσαν για ειδύλλιο των δύο και στη ζωή, όχι μόνο κάτι τέτοιο δεν ίσχυε, αλλά μετά το τέλος των γυρισμάτων η ηθοποιός και ο τραγουδιστής δεν έτυχε να ξανασυναντηθούν ποτέ. Θα βρέθουν τώρα στο πλατό του μουσικού τάλεντ σόου του Alpha.

Απομένει τώρα να αποφασιστεί με ποιον τραγουδιστή θα «κουμπώσει» η Μπάγια Αντωνοπούλου, καθώς η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είχε αρχικά σεταριστεί με τον Χρίστο Αντωνιάδη.