Η τραγουδίστρια «φωτιά» που συζητάει για το «Just the two of us» και ο παίκτης Ανδρέας Γεωργίου

Σε μια επόμενη χρονιά που αναμένονται μεγάλες αναταράξεις στο πεδίο της Ελληνικής μυθοπλασίας λόγω της αλλαγής πολιτικής στην επιδότηση της παραγωγής σειρών από το ΕΚΟΜΕ ο Αντρέας Γεωργίου αναδεικνύεται σε κυρίαρχο παίκτη της εγχώριας αγοράς.

Απαλλαγμένος από το άγχος της χρηματοδότησης από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων καθώς οι σειρές του σε παραγωγή της «G.N Make it Productions» γυρίζονται στην Κύπρο ο σκηνοθέτης, παραγωγός και ηθοποιός θα έχει παρουσία του χρόνου στη συχνότητα του Mega με τρεις σειρές.

Η «Γη της Ελιάς» με υψηλά ποσοστά τηλεθέασης τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό θα συνεχιστεί με τέταρτο κύκλο, γενναία ανανέωση στο πρωταγωνιστικό καστ, καινούργιες ιστορίες και προσθήκες νέων προσώπων.

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν αρκετά νωρίς και ήδη οι βασικοί ηθοποιοί που συνεχίζουν και του χρόνου έχουν ενημερωθεί. Όσον αφορά στο «Famagusta» χωρίζεται σε τρεις κύκλους των οκτώ επεισοδίων.

Ο πρώτος κύκλος ολοκληρώνεται την Κυριακή 10 Μαρτίου και θα ακολουθήσει ο δεύτερος με την έναρξη να τοποθετείται χρονικά μέσα στον Απρίλιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο τρίτος και τελευταίος κύκλος δεν θα προβληθεί φέτος αλλά στην έναρξη της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν το φθινόπωρο.

Ο Αντρέας Γεωργίου ετοιμάζει και 3η σειρά κοινωνική δραματική σειρά και πάλι σε σενάριο της Βάνας Δημητρίου η οποία θα προβάλλεται 2 με 3 φορές την εβδομάδα μετά τη «Γη της Ελιάς». Για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους έχουν ακουστεί τα ονόματα του Θεοχάρη Ιωαννίδη αλλά και του Μέμου Μπεγνή.

Η Ανδρομάχη σε συζητήσεις για την είσοδό της στο «Just the two of us»

Ένα με δύο ακόμη ζευγάρια θα κάνουν ακόμη την εμφάνισή τους στο «Just the two of us». Μεταξύ των υποψήφιων coaches συμπεριλαμβάνεται ένα πρόσωπο – έκπληξη που βρέθηκε τον τελευταίο καιρό στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας λόγω της προσωπικής της ζωής.

Ο λόγος για την Ανδρομάχη που πριν λίγες εβδομάδες παραδέχθηκε δημόσια τη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη, ταξίδεψαν στη Ρώμη για να οπτικοποιήσουν σε βίντεο κλιπ το ντουέτο τους «Η αγάπη αυτή» ενώ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τα οποία ακόμη δεν έχουν επιβεβαιώσει περιμένει το πρώτο του παιδί.

Η τραγουδίστρια λοιπόν βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Νίκο Κοκλώνη και την Barking Well Media για την είσοδό της στο talent show του Alpha. Μια είσοδος που εφόσον κλειδώσει είναι βέβαιο πως θα προκαλέσει συζητήσεις.