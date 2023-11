Φλαμίνγκο τσίμπησε τον Πάτρικ Ογκουνσότο στα γεννητικά του όργανα - Η αυθόρμητη αντίδραση του Λιανού

Επίθεση από ένα φλαμίνγκο δέχθηκε ο Πάτρικ Ογκουνσότο κατά τη διάρκεια μίας δοκιμασίας στο «I’ m A Celebirty Get Me Out Of Here».

Ο πρώην άσος του Εργοτέλη στο επεισόδιο της Πέμπτης (23/11) στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, κλήθηκε να περάσει μία δοκιμασία, όπου φορούσε μια κούτα στο κεφάλι προκειμένου να περιορίζει την όρασή του. Σκοπός ήταν να διασχίσει ένα δωμάτιο και να βρει διακόπτες προκειμένου να περάσει στο επόμενο στάδιο. Βέβαια, η παραγωγή είχε φροντίσει να υπάρχουν και… εμπόδια.

Στην περίπτωση του Πάτρικ Ογκουνσότο ήταν πτηνά. Έχοντας ήδη περάσει μια δύσκολη στιγμή μ’ ένα φίδι σε προηγούμενη δοκιμασία ο Ογκουνσότο αυτή τη φορά δέχθηκε πρώτα επίθεση από έναν παπαγάλο κι έπειτα από ένα φλαμίνγκο, το οποίο τον τσίμπησε τρεις φορές στα γεννητικά του όργανα.

Με τον Λιανό και την Καλομοίρα να γελούν με την προσπάθεια του Πάτρικ και τον Νίκο Βαμβακούλα να προσπαθεί να τον κατευθύνει, τελικά ο πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής βρήκε το δρόμο του προς την έξοδο από το δωμάτιο.