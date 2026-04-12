Ιορδάνης Χασαπόπουλος: «Αρρώστια η αυτοαναφορικότητα των παρουσιαστών - Ορισμένοι να κατέβουν από το καλάμι»

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και δεν έκρυψε πως δεν έχει θέμα με το πρωινό ξύπνημα αφού ο ίδιος λειτουργεί καλύτερα το πρωί, ενώ αναφέρθηκε στη χημεία του με την Ανθή Βούλγαρη με την οποία παρουσιάζουν μαζί το Κοινωνία, Ώρα Mega.

Ακόμα ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον ανταγωνισμό μεταξύ των εκπομπών, αλλά και στην αυτοαναφορικότητα των παρουσιαστών, παροτρύνοντας κάποιους να ξεκαβαλήσουν το καλάμι.

Διαβάστε επίσης - Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Δεν είμαι συμφιλιωμένη με τον χρόνο - Είμαι μια νεανική γεροντοκόρη»

«Το ότι έχουμε μια χημεία με την Ανθή μεταξύ μας φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Αλλά, όσο περνάνε τα χρόνια και όσο περνάμε και δυσκολίες, γίνεται πιο ουσιαστική. Νομίζω ότι εμείς είμαστε καλά φέτος, ως προς ανταγωνισμό, δόξα τω Θεώ δηλαδή πατάμε σε σταθερά βήματα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς”.

“Η αυτοαναφορικότητα των παρουσιαστών είναι μια αρρώστια, η οποία, δεν ξέρω, έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του καθενός.

Έχει να κάνει με το ότι ο καθένας θέλει να αντιγράψει τον απέναντί του, θέλει να κάνει χιούμορ έτσι όπως το καταλαβαίνει αυτός γιατί νομίζει ότι με αυτό το πράγμα θα είναι και λίγο πιο ευχάριστος στον κόσμο. Αλλά αυτή η αυτοαναφορικότητα ξεκίνησε κυρίως από τις ψυχαγωγικές εκπομπές”.

«Η μεγάλη παγίδα είναι η "ανάγκη" της αναπαραγωγής. Γιατί υπάρχουν εκπομπές που βλέπεις ότι κάνουν μονοψήφια, στα νούμερα. αλλά κυριαρχούν στα sites.

Και ο καθένας πιστεύει ότι, αν βγει και κάνει ένα διάγγελμα ή πει κάτι και το γράψουν πέντε sites, θα γίνει viral και ότι απ’ αυτό θα κριθεί αύριο μεθαύριο.

Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει λίγο να κατέβουν από το καλάμι ορισμένοι. Το ότι έλυσαν το οικονομικό τους πρόβλημα δεν σημαίνει ότι είναι αυτοί και κανένας άλλος», τόνισε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.