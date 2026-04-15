«Κάμπινγκ» και «Μαύρα Πουκάμισα» οι βασικές σειρές του Mega για τη νέα σεζόν: Οι ζώνες προβολής

Ξεκίνησε και στο Mega ο σχεδιασμός της μυθοπλασίας στην όλα όπως δείχνουν «μετά Γεωργίου» εποχή. Η βασική κατεύθυνση - χωρίς να έχουν παρθεί ακόμη οριστικές

αποφάσεις - είναι η ζώνη να ανοίγει στις 20.50 με κωμωδία και το δράμα να πάει στις 22.00.

Η πρώτη κωμική σειρά που κάνει γυρίσματα με εντατικούς ρυθμούς είναι το «Κάμπιγνκ». Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους έχουν ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και ο

Γιώργος Χρυσοστόμου, πλαισιωμένοι από μια πλειάδα αγαπημένων ηθοποιών.

Η ιστορία της κωμικής σειράς περιστρέφεται γύρω από τον Ιορδάνη, που αποφασισμένος να κάνει την προσωπική του επανάσταση, πακετάρει τα απαραίτητα - μαζί με μια βαλίτσα γεμάτη λεφτά - και μετακομίζει με τα παιδιά του στο Κάμπινγκ «Άλλος κόσμος». Εκεί, ελπίζει να βρει την ηρεμία και να κρυφτεί από το παρελθόν του. Όμως, το εν λόγω κάμπινγκ δεν είναι απλώς ένας τόπος διαμονής.

Είναι μια μικρογραφία κοινωνίας, μια ιδιαίτερη φιλοσοφία ζωής που λειτουργεί υπό το άγρυπνο βλέμμα του «Καμπινγκράτορα» Σοφοκλή.

Εκεί, ο Ιορδάνης και τα παιδιά του θα συναντήσουν μια «πολύχρωμη» παρέα εκκεντρικών χαρακτήρων, καθένας με τα δικά του μυστικά, που θα φέρουν τα πάνω κάτω στην

καθημερινότητά τους. Συμπρωταγωνιστούν: Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη και πολλοί ακόμη ηθοποιοί.

Η δεύτερη σειρά είναι δράμα - κρητική βεντέτα - που βασίζεται στο μπεστ σέλερ βιβλίο του δημοσιογράφου Μένιου Σακελλαρόπουλου «Δύο Μαύρα πουκάμισα». Δύο άντρες από αδελφικοί φίλοι θα μετατραπούν σε θανάσιμοι εχθροί παλεύοντας για την καρδιά της ίδιας γυναίκας.

Στη φιλόδοξη παραγωγή με γυρίσματα σε Αθήνα και Κρήτη τους πρωταγωνιστικούς ρόλους κρατούν ο Αντώνης Μυριαγκός και ο Βασίλης Μπισμπίκης ενώ ο γυναικείος κατευθύνεται στην Μαριάννα Κιμούλη.

Στη σειρά θα πρωταγωνιστήσουν πασίγνωστοι ηθοποιοί μεταξύ των οποίων η Ελένη Γερασιμίδου και ο Μιχάλης Αεράκης. Η προβολή του νέου δράματος θα είναι καθημερινή με τέσσερα έως πέντε επεισόδια την εβδομάδα.