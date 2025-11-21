Κατερίνα Βρανά: «Όταν πρωτοείπα τον εαυτό μου ανάπηρη θίχτηκε μια κυρία που δεν είναι ανάπηρη»

Μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα της αλλά και στη δουλειά της λόγω της έλλειψης προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, η Κατερίνα Βρανά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» λέγοντας χαρακτηριστικά μάλιστα πως δεν βρίσκει προσβάσιμους χώρους για να στεγάσει τις παραστάσεις της.

«Θέλω να κάνω περισσότερες φορές την εβδομάδα το πρόγραμμά μου, αλλά δεν βρίσκω χώρο. Δεν υπάρχουν προσβάσιμοι χώροι. Στα περισσότερα θέατρα, η σκηνή δεν είναι προσβάσιμη. Έχεις σκαλάκια να ανέβεις, ή το καμαρίνι με την τουαλέτα είναι έναν όροφο πάνω ή έναν όροφο κάτω», δήλωσε η κωμικός.

Η Κατερίνα Βρανά αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό που της συνέβη όταν ξεκίνησε να αυτοαποκαλείται ως «ανάπηρη» στις παραστάσεις της: «Όταν πρωτοείπα τον εαυτό μου ανάπηρη, μια κυρία που δεν είναι ανάπηρη θίχτηκε πάρα πολύ. Της εξήγησα ότι αυτή είναι η λέξη και δεν πειράζει που δεν της αρέσει».

Ερωτώμενη για το νέο της project, η κωμικός μίλησε για τις εμφανίσεις της στο νυχτερινό κέντρο «Shamone», στις οποίες έχει κάθε φορά διαφορετικούς καλεσμένους.

«Πρώτα σατιρίζω εμένα στην παράσταση. Ξεκινάω από εμένα, αυτά που ζω στην καθημερινότητα, αυτά που με εντυπωσιάζουν, αυτά που βρίσκω αστεία και μετά πάει σε ό,τι άλλο. Έχω διαφορετικούς καλεσμένους κάθε βράδυ, κυρίως άλλους κωμικούς και που και που υπάρχουν και κάποιο γκεστ έκπληξη. Ένιωσα ότι ήθελα μια βραδιά που να είναι λίγο χαλάρωση, πάρτι κέφι, να φύγεις με ανεβασμένη διάθεση. Στην παράσταση έχω πολύ φτερό, πούπουλο, παγιέτα…», ανέφερε.