Κοψιάλης: «Με σιχάθηκα που είχα κάνει ozempic» - Η εξομολόγηση του για τις ενέσεις αδυνατίσματος

Ο influencer Αλέξανδρος Κοψιάλης μίλησε ανοιχτά για την μάχη του με τα παραπάνω κιλά και αποκάλυψε ότι έχει χρησιμοποιήσει ενέσεις αδυνατίσματος.

Αλέξανδρος Κοψιάλης
Αλέξανδρος Κοψιάλης | Instagram / @anestisevangelopoulos
Για τη μάχη του με την παχυσαρκία μίλησε ανοιχτά ο influencer Αλέξανδρος Κοψιάλης, όπως είδαμε στο teaser της συνέντευξης που έδωσε στην διαδικτυακή εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλο.

Η συνέντευξη αναμένεται να δημοσιευτεί στην πλατφόρμα του Youtube αύριο (5/5) στις 18:00, ενώ σήμερα στο φως της δημοσιότητας ήρθε το πρώτο teaser, που μας προϊδέασε για το τι πρόκειται να αποκαλυφθεί.

«Έβλεπα στα βλέμματα του κόσμου έξω, ότι κάτι έχει αλλάξει. Ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής μου» ακούγεται να λέει αρχικά ο Αλέξανδρος Κοψιάλης στο mini trailer, με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο να του απαντά: «Έχω ανατριχιάσει», «Κάτσε να δεις τώρα» του λέει εκείνος από τη μεριά του.

Σε άλλο κλιπ, o Ανέστης Ευαγγελόπουλος φαίνεται να ρωτά τον καλεσμένο του: «Έχετε περάσει περίοδο που δεν είστε μαζί κατά τη διάρκεια του γάμου με την Σοφία; Το παιδί καταλάβαινε ότι κάτι έχει άλλαξε στην ισορροπία της οικογένειας;». Ενώ, σε άλλο σημείο, ο youtuber εξομολογείται: «Με σιχάθηκα που είχα κάνει και ozempic, και mοunjaro. Έκανα φαρμακευτικές ενέσεις τεστοστερόνης, Στην αρχή είναι εθιστικό, είναι ναρκωτικό, νιώθεις ότι απογειώνεσαι. 3 χρόνια εγώ τώρα με ρωτάς τι έχω περάσει;

