«Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» στο Netflix: Δείτε το τρέιλερ με τους νέους ηθοποιούς που επέλεξαν

50 χρόνια μετά τη θρυλική σειρά με τον Μάικλ Λάντον, οι νέες γενιές φαίνεται πως θα γνωρίσουν «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» με διαφορετικούς πρωταγωνιστές μέσα από την πλατφόρμα του Netflix.

Το reboot της σειράς που βασίζεται στα βιβλία της Λόρα Ίνγκαλς Γουάιλντερ κάνει πρεμιέρα στις 9 Ιουλίου και το πρώτο τρέιλερ μόλις κυκλοφόρησε.

«Μια φορά κι έναν καιρό, η Μα και ο Πα και η Μαίρη και η Λόρα άφησαν τα Μεγάλα Δάση του Γουισκόνσιν και μετακόμισαν στην πεδιάδα, όπου τους περίμενε μια νέα ζωή. Κάθε μέρα και κάθε νύχτα ήταν μια περιπέτεια. Και παρότι ήταν όλοι μόνοι και πολύ μικροί απέναντι στον ουρανό και τα αστέρια… ήταν ευτυχισμένοι γιατί ήταν μια οικογένεια και ήταν μαζί» αναφέρει το teaser trailer.

Οι πρωταγωνιστές

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Άλις Χάλσεϊ (Laura Ingalls), Λουκ Μπρέισι (Charles Ingalls), Κρόσμπι Φιτζέραλντ (Caroline Ingalls) και Σκάιγουόκερ Χιούζ (Mary Ingalls).

Αξίζει να αναφερθεί ότι πριν ακόμη από την πρεμιέρα της 1ης σεζόν του δράματος των CBS Studios και Anonymous Content, το Netflix έχει ήδη ανανεώσει τη σειρά για δεύτερη σεζόν.

Η Τζίνι Χάουι, επικεφαλής των σεναριακών σειρών ΗΠΑ και Καναδά του Netflix, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανανεώνουμε αυτή την όμορφη επανεκδοχή του Little House on the Prairie για μια δεύτερη σεζόν πριν ακόμη το ντεμπούτο της στο Netflix. Η εξαιρετική δουλειά της Ρεμπέκα Σόνενσάιν (σ.σ. σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός) και ολόκληρου του καστ και του συνεργείου στην 1η σεζόν έχει δημιουργήσει ένα πλούσιο θεμέλιο αφήγησης για τα επόμενα χρόνια. Με το ελπιδοφόρο πνεύμα και τη συναισθηματική αυθεντικότητα της σειράς, είμαστε βέβαιοι ότι το Little House θα προσφέρει ακόμη περισσότερα από όσα αγαπούν πραγματικά οι θαυμαστές.»