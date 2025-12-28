Το μικρό σπίτι στο λιβάδι: Πώς είναι σήμερα η Λόρα και η Μαίρη - Το reunion και η δύσκολη σχέση τους

Ένα αναπάντεχο reunion με τη «μεγάλη της αδελφή» από την οικογενειακή σειρά «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» έκανε η Μελίσα Γκίλμπερτ.

Η Μελίσα Γκίλμπερτ επανενώθηκε με τη «μεγάλη αδελφή» της από το «Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι», τη Μελίσα Σου Άντερσον, και δήλωσε ότι αφήνουν πλέον «το παρελθόν» πίσω τους.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, η Γκίλμπερτ μοιράστηκε στο Instagram μια ομαδική φωτογραφία που τραβήχτηκε στα παρασκήνια της off-Broadway παράστασής της Pen Pals.

Στην εικόνα εμφανίζονται η Γκίλμπερτ και η Μελίσα Σου Άντερσον μαζί με τη νυν συμπρωταγωνίστριά της, Βίαν Κοξ, καθώς και τη θρυλική ηθοποιό του θεάτρου Μπέτι Μπάκλεϊ.

Η αποκάλυψη πως έλυσαν τις διαφορές τους

Στη λεζάντα, η Γκίλμπερτ αποκάλυψε ότι «κρατούσε ένα μυστικό εδώ και καιρό» — συγκεκριμένα, ότι εκείνη και η Άντερσον, οι οποίες έχουν δηλώσει στο παρελθόν πως δεν ήταν κοντά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της επιτυχημένης σειράς, τα έχουν πλέον ξαναβρει.

«Οι κόσμοι συγκρούονται. Οι ευλογίες πληθαίνουν. Οι καρδιές θεραπεύονται και επανενώνονται. Η μαγεία συμβαίνει. Χθες το βράδυ, μετά το @penpalsplay, η ιδιοφυής συμπρωταγωνίστριά μου @veannecox είχε μια έκπληξη στο κοινό. Πόσο χαίρομαι που δεν ήξερα από πριν ότι βρισκόταν εκεί η εκπληκτική @blbuckley», έγραψε η 61χρονη Γκίλμπερτ.

Και συνέχισε: «Όμως είχα κι εγώ το δικό μου μυστικό. Ένα που κρατούσα κοντά στην καρδιά μου εδώ και καιρό. Επανασύνδεση με μια αδελφή. Μεγάλες, θεραπευτικές συζητήσεις. Πολλές αναμνήσεις. Πολύς χρόνος για να καλύψουμε τα κενά. Πολλά γέλια και λίγα δάκρυα».

«Είμαι τόσο χαρούμενη που η Μελίσα Άντερσον επέστρεψε στη ζωή μου. Μοιραζόμαστε μια τόσο σημαντική ιστορία που κανείς άλλος στον κόσμο δεν μπορεί πραγματικά να καταλάβει. Μόνο εμείς, τα κορίτσια των Ίνγκαλς.

Το καλύτερο είναι ότι το παρελθόν είναι πλέον απλώς παρελθόν και μπορούμε να προχωρήσουμε ως οι αδελφές/φίλες που πάντα θέλαμε να είμαστε. Τι υπέροχο χριστουγεννιάτικο δώρο», κατέληξε.

Η δύσκολη σχέση τους στα γυρίσματα της σειράς

Η Γκίλμπερτ και η Άντερσον, 63 ετών, υποδύθηκαν τις αδελφές Λόρα και Μέρι Ίνγκαλς στην αγαπημένη σειρά του NBC, η οποία προβλήθηκε από το 1974 έως το 1983. Ενώ οι τηλεοπτικοί τους χαρακτήρες είχαν μια ζεστή και τρυφερή σχέση, και οι δύο ηθοποιοί έχουν δηλώσει αργότερα ότι στην πραγματική ζωή η σχέση τους ήταν ευγενική αλλά απόμακρη.

Στα απομνημονεύματά της του 2009, A Prairie Tale, η Γκίλμπερτ έγραψε ότι η δυναμική μεταξύ τους κατά τα γυρίσματα ήταν περίπλοκη, επηρεασμένη από τις διαφορετικές προσωπικότητες και ηλικίες τους, και ότι συχνά έμοιαζε περισσότερο επαγγελματική παρά προσωπική.

Έχει επίσης αναφέρει ότι η Άντερσον μπορούσε να είναι «σκληρή» απέναντί της, τόσο εντός όσο και εκτός κάμερας.

Σε μια βιντεοσκοπημένη συνέντευξη για την περίοδο της στη σειρά, η Γκίλμπερτ είπε: «Η Μελίσα Σου Άντερσον ήταν το αφεντικό μου. Το έπαιρνε αυτό απολύτως σοβαρά. Ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερή μου, πράγμα που, ξέρετε, όταν είσαι εννέα και έντεκα είναι μεγάλη διαφορά… Ήταν σκληρή. Και εκτός και εντός κάμερας, αλλά ιδιαίτερα μπροστά στην κάμερα».

Σε συνέντευξή της τον Μάρτιο του 2010 στην Atlanta-Journal Constitution, η Άντερσον δήλωσε ότι εκείνη και η Γκίλμπερτ ήταν «πολύ, πολύ διαφορετικές».

«Ειλικρινά, δεν έχω πολλές αναμνήσεις από τις δυο μας», είπε.